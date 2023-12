Zoomlion accélère sa croissance et son innovation au Moyen-Orient grâce à un développement stratégique et à une innovation collaborative

CHANGSHA, Chine, 28 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK), fabricant chinois de premier plan de machines et d'équipements de construction, renforce son engagement pour le marché du Moyen-Orient. Le président-directeur général de la société, Zhan Chunxin, ainsi que le coprésident Wang Yongxiang et le vice-président Sun Changjun, ont récemment visité les filiales de la société dans la région. Cette visite souligne la volonté de Zoomlion de renforcer son engagement au Moyen-Orient grâce à une stratégie ciblée de localisation et d'innovation technologique, dans le but d'établir des liens de collaboration plus étroits avec la région.

Zoomlion's earthmoving machinery are participating in Saudi Arabia's The Line Project, a linear smart city in Neom

M. Zhan s'est déclaré très fier de la croissance continue de l'entreprise au Moyen-Orient. Le modèle commercial de Zoomlion au Moyen-Orient a produit des résultats prometteurs, et il a encouragé les filiales de la région à continuer d'accroître leur part de marché, conformément à l'orientation stratégique de l'entreprise. Il a également présenté d'autres plans d'investissement visant à mettre en place un centre intégré englobant les ventes, les services, les expositions, le stockage et les pièces détachées.

Principaux faits saillants récents :

Aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite , Zoomlion a décroché des contrats pour 85 types d'équipements différents lors d'un récent lancement de produits en novembre, pour un montant total de plus de 200 millions de yuans (environ 28 millions de dollars américains), avec des commandes potentielles de plus de 200 unités, pour un montant total de plus de 500 millions de yuans (environ 70 millions de dollars américains). En Arabie saoudite, les ventes ont notamment bondi de plus de 170 % en glissement annuel jusqu'à la fin du mois de novembre 2023, contribuant à d'importants projets d'infrastructure tels que la ville futuriste NEOM .

, Zoomlion a décroché des contrats pour 85 types d'équipements différents lors d'un récent lancement de produits en novembre, pour un montant total de plus de 200 millions de yuans (environ 28 millions de dollars américains), avec des commandes potentielles de plus de 200 unités, pour un montant total de plus de 500 millions de yuans (environ 70 millions de dollars américains). En Arabie saoudite, les ventes ont notamment bondi de plus de 170 % en glissement annuel jusqu'à la fin du mois de novembre 2023, contribuant à d'importants projets d'infrastructure tels que la ville futuriste . Lors de l'ouverture de sa filiale à Oman , Zoomlion a signé des contrats et des commandes potentielles pour un montant total de plus de 35 millions de yuans (environ 4,9 millions de dollars américains). M. Sulaiman Saif Hamoud Al Shaqsi , directeur technique d' Oman Vision 2040 , a assisté à la cérémonie et a souligné le rôle des équipements de pointe de Zoomlion dans la réalisation de la vision 2040 d' Oman .

l'ouverture de sa , Zoomlion a signé des contrats et des commandes potentielles pour un montant total de plus de 35 millions de yuans (environ 4,9 millions de dollars américains). M. , directeur technique d' , a assisté à la cérémonie et a souligné le rôle des équipements de pointe de Zoomlion dans la réalisation de la vision 2040 d' . La société a également dévoilé des modèles innovants de grues dans la région, y compris les grues tout-terrain ZRT850 et ZRT900V-1, conçues pour les opérations sur les champs pétrolifères.

À mesure que Zoomlion se développe au Moyen-Orient et sur d'autres marchés internationaux, sa stratégie commerciale globale, numérique et localisée gagne de plus en plus la confiance et le soutien des clients locaux. Pour renforcer davantage cette stratégie, Zoomlion s'apprête à intensifier ses efforts de localisation en implantant de nouvelles filiales au Qatar et au Koweït.

L'engagement international de l'entreprise à fournir des équipements et des solutions de qualité supérieure souligne sa vision internationale et son dévouement inébranlable à l'innovation technologique et à l'excellence du service à la clientèle.