Zoomlion acelera crescimento e inovação no Oriente Médio com desenvolvimento estratégico e inovação colaborativa

CHANGSHA, China, 28 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK), um fabricante chinês líder em máquinas e equipamentos para construção, ressalta ainda mais seu compromisso com o mercado do Oriente Médio. O Presidente e Diretor Executivo da empresa, Zhan Chunxin, junto com o Co-Presidente Wang Yongxiang e o Vice-Presidente Sun Changjun, visitaram recentemente as subsidiárias da empresa na região. Esta visita destaca a dedicação da Zoomlion em aprofundar seu compromisso no Oriente Médio mediante uma estratégia com foco na localização e inovação tecnológica, visando fomentar laços de cooperação mais intensos com a região.

As máquinas de terraplenagem da Zoomlion estão participando do The Line Project da Arábia Saudita, uma cidade linear inteligente em Neom (PRNewsfoto/Zoomlion)

O Sr. Zhan expressou grande orgulho no crescimento contínuo da empresa no Oriente Médio. O modelo de negócios da Zoomlion no Oriente Médio trouxe resultados promissores e ele incentivou as subsidiárias na região a continuar expandindo a parcela de mercado, ao se alinhar com a direção estratégica da empresa. Também delineou planos de investimento adicionais para desenvolver um centro integrado que inclui vendas, serviços, exposições, armazenamento e peças de reposição.

Principais destaques de negócios recentes:

Nos EAU e na Arábia Saudita , a Zoomlion garantiu contratos para 85 tipos distintos de equipamentos durante um recente evento de lançamento de produtos em novembro, totalizando mais de 200 milhões de yuans (cerca de US$ 28 milhões), com pedidos prospectivos de mais de 200 unidades, que totalizam mais de 500 milhões de yuans (cerca US$ 70 milhões). Em particular, na Arábia Saudita, as vendas aumentaram mais de 170% de ano a ano até o fim de novembro de 2023, contribuindo para projetos de infraestruturas significativos, como a futurista cidade NEOM.

, a Zoomlion garantiu contratos para 85 tipos distintos de equipamentos durante um recente evento de lançamento de produtos em novembro, totalizando mais de 200 milhões de yuans (cerca de milhões), com pedidos prospectivos de mais de 200 unidades, que totalizam mais de 500 milhões de yuans (cerca milhões). Em particular, na Arábia Saudita, as vendas aumentaram mais de 170% de ano a ano até o fim de novembro de 2023, contribuindo para projetos de infraestruturas significativos, como a futurista cidade NEOM. Na inauguração de sua subsidiária em Omã , a Zoomlion assinou contratos e pedidos prospectivos que totalizaram mais de 35 milhões de yuans (cerca de US$ 4,9 milhões). O Sr. Sulaiman Saif Hamoud Al Shaqsi , Diretor Técnico da Oman Vision 2040, participou da cerimônia e destacou o papel dos equipamentos avançados da Zoomlion em conquistar a visão de Omã para 2040.

, a Zoomlion assinou contratos e pedidos prospectivos que totalizaram mais de 35 milhões de yuans (cerca de milhões). O Sr. , Diretor Técnico da Oman Vision 2040, participou da cerimônia e destacou o papel dos equipamentos avançados da Zoomlion em conquistar a visão de Omã para 2040. A empresa também revelou modelos inovadores de guindastes na região, incluindo os guindastes todo terreno ZRT850 e ZRT900V-1, fabricados sob medida para operações em campos de petróleo.

À medida que a Zoomlion se expande no Oriente Médio e em outros mercados internacionais, sua estratégia comercial abrangente, digital e localizada vem ganhando cada vez mais confiança e suporte de clientes locais. Para intensificar ainda mais esta estratégia, a Zoomlion irá ampliar seus esforços de localização ao definir novas subsidiárias no Catar e no Kuwait.

O compromisso mundial da empresa em fornecer equipamentos e soluções superiores reforça sua visão internacional e dedicação inabalável à inovação tecnológica e à excelência no atendimento ao cliente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2308450/Zoomlion_s_earthmoving_machinery_are_participating_in_Saudi_Arabia_s_The_Line_Project__a_linear_smar.jpg

FONTE Zoomlion