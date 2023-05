Zoomlion celebrará el 30° aniversario con una exposición especial que destacará los productos inteligentes y los logros en digitalización

CHANGSHA, China, 6 de mayo de 2023 /PRNewswire/ Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") celebrará su 30° aniversario con una serie de eventos y exposiciones del 11 al 14 de mayo, en la Ciudad Industrial Inteligente Zoomlion (la "Ciudad") en Changsha, provincia de Hunan.

Zoomlion celebrará su convención del 30° aniversario el 11 de mayo en el edificio de la sede central de la Ciudad. Junto con esto, una exposición especial de logros tecnológicos mostrará más de 500 unidades de equipos avanzados y componentes centrales. La exposición también destacará los logros fructíferos del Instituto de Investigación de Zoomlion, ZValley, 12 unidades de negocios de maquinaria y cinco unidades de negocio de componentes centrales. Los eventos tendrán lugar en el edificio de la sede y sus cuatro parques de fabricación inteligente. El público internacional puede unirse a los eventos a través de transmisiones en vivo en línea, donde pueden explorar la fábrica faro inteligente, internacional y sostenible líder a nivel mundial de Zoomlion, los productos inteligentes de vanguardia y los logros de digitalización, dondequiera que se encuentren en el mundo.

La exposición del 30° aniversario de Zoomlion destacará sus últimos logros tecnológicos e inteligentes para los visitantes:

Embárquese en un viaje a través de la base industrial de maquinaria de construcción más grande del mundo con una línea integral de productos y experimente el cautivador mundo de la fabricación inteligente en las fábricas faro. La Ciudad ahora es sede de ocho fábricas faro líderes a nivel mundial, 300 líneas de producción inteligentes y ocho plataformas nacionales de innovación tecnológica, con más de 150 tecnologías líderes en la industria y más de 600 tecnologías de producción patentadas. Está a la vanguardia de una nueva era de globalización, fabricación inteligente y transformación digital, y lidera la industria para lograr el pico y la neutralidad de carbono a través de la fabricación ecológica.

Una gran exhibición con más de 500 unidades de los equipos y componentes centrales insignia de Zoomlion, así como tecnologías y soluciones avanzadas. Esto incluye la grúa todo terreno de mayor tonelaje del mundo, la grúa torre con control remoto de 5G y un camión bomba con la pluma de fibra de carbono más larga del mundo. Los visitantes también podrán ver la plataforma de trabajo aéreo de pluma recta autopropulsada más alta del mundo y los nuevos materiales de construcción de mortero mezclado en seco.

Una prueba de la auténtica cultura deChangsha en la Ciudad, donde los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades de entretenimiento, como conciertos, campamentos, juegos, paseos en globo aerostático y mucho más.

Como parte de la celebración del 30° aniversario, Zoomlion también participará en la Exposición Internacional de Maquinaria de Construcción de Changsha (Changsha International Construction Equipment Exhibition, CICEE) del 12 al 15 de mayo y organizará un día abierto para empleados el día 13 de mayo.

FUENTE Zoomlion

