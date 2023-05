Zoomlion feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einer Sonderausstellung, die intelligente Produkte und Digitalisierungserfolge in den Mittelpunkt stellt

CHANGSHA, China, 6. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") wird sein 30-jähriges Jubiläum mit einer Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen vom 11. bis 14. Mai in der Zoomlion Smart Industrial City (die „City") in Changsha, Provinz Hunan, feiern.

Zoomlion wird am 11. Mai im Hauptgebäude der City seinen 30-jährigen Jubiläumskongress abhalten. Parallel dazu werden in einer Sonderausstellung für technologische Errungenschaften über 500 fortschrittliche Geräte und Kernkomponenten präsentiert. Auf der Messe werden auch die Erfolge des Zoomlion-Forschungsinstituts ZValley, der 12 Maschinengeschäftsbereiche und der fünf Geschäftsbereiche für Kernkomponenten vorgestellt. Die Veranstaltungen finden im Hauptgebäude und in den vier Smart Manufacturing Parks statt. Das globale Publikum kann an den Veranstaltungen über Online-Livestreams teilnehmen, wo sie Zoomlions weltweit führende intelligente, internationale und nachhaltige Lighthouse-Fabrik, die innovativen intelligenten Produkte und die Errungenschaften der Digitalisierung erkunden können, egal wo auf der Welt sie sich befinden.

Die Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum von Zoomlion wird den Besuchern die neuesten technologischen und intelligenten Errungenschaften des Unternehmens präsentieren:

Begeben Sie sich auf eine Reise durch die weltweit größte Baumaschinenindustrie mit einer umfassenden Produktpalette und erleben Sie die faszinierende Welt der intelligenten Fertigung in den Lighthouse-Fabriken. Die Stadt beherbergt heute acht weltweit führende Lighthouse-Fabriken, 300 intelligente Produktionslinien und acht nationale Technologie-Innovationsplattformen mit mehr als 150 branchenführenden Technologien und über 600 patentierten Produktionstechnologien. Das Unternehmen steht an der Spitze einer neuen Ära der Globalisierung, der intelligenten Fertigung und der digitalen Transformation und ist führend in der Branche, wenn es darum geht, durch umweltfreundliche Fertigung den Höhepunkt des Kohlenstoffausstoßes und die Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Ein großes Schaufenster mit mehr als 500 Einheiten von Zoomlions Vorzeigegeräten und Kernkomponenten sowie fortschrittlichen Technologien und Lösungen. Dazu gehören der größte Geländekran der Welt, ein Turmdrehkran mit 5G-Fernsteuerung und ein Pumpwagen mit dem längsten Kohlefaserausleger der Welt. Die Besucher können auch die höchste selbstfahrende Hubarbeitsbühne der Welt mit geradem Ausleger und neue Trockenmörtel-Baustoffe besichtigen.

Eine Kostprobe der authentischen Changsha-Kultur in der Stadt, wo die Gäste eine Vielzahl von Unterhaltungsaktivitäten genießen können, darunter Konzerte, Camping, Spiele, Heißluftballonfahrten und vieles mehr.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen wird Zoomlion auch an der Changsha International Construction Equipment Exhibition (CICEE) vom 12. bis 15. Mai teilnehmen und am 13. Mai einen Tag der offenen Tür für seine Mitarbeiter veranstalten.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=J6HczITjq7Y

