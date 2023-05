Zoomlion comemora 30º aniversário com exposição especial destacando produtos inteligentes e conquistas de digitalização

CHANGSHA, China, 6 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") celebrará seu 30º aniversário com uma série de eventos e exposições de 11 a 14 de maio na Smart Industrial City de Zoomlion (a "Cidade") em Changsha, província de Hunan.

A Zoomlion realizará a convenção do seu 30º aniversário em 11 de maio no edifício da sede da Cidade. Juntamente com isso, uma exposição especial de conquistas tecnológicas apresentará mais de 500 unidades de equipamentos avançados e componentes centrais. A exposição também destacará as conquistas frutíferas do instituto de pesquisa da Zoomlion, oZValley, 12 unidades de negócios de maquinários e cinco unidades de negócios de componentes centrais. Os eventos serão realizados no edifício da sede e em seus quatro parques industriais inteligentes. O público global pode participar dos eventos por meio de transmissões ao vivo on-line, onde podem explorar a fábrica "lighthouse" inteligente, internacional e sustentável líder mundial da Zoomlion, além de produtos inteligentes de ponta e conquistas de digitalização, onde quer que estejam no mundo.

A exposição do 30º aniversário da Zoomlion destacará suas mais recentes conquistas tecnológicas e inteligentes para os visitantes:

Embarque em uma jornada pelo maior polo da indústria de maquinários de construção do mundo, com uma ampla variedade de produtos e experimente e experimente o mundo cativante da fabricação inteligente nas fábricas Lighthouse. A Cidade agora abriga oito fábricas lighthouse líderes mundiais, 300 linhas de produção inteligentes e oito plataformas nacionais de inovação tecnológica, com mais de 150 tecnologias líderes do setor e mais de 600 tecnologias de produção patenteadas. Ela está na vanguarda de uma nova era de globalização, manufatura inteligente e transformação digital, e lidera o setor na obtenção de pico de carbono e neutralidade de carbono por meio de manufatura verde.

Uma grande vitrine de mais de 500 unidades dos principais equipamentos e componentes principais da Zoomlion, além de tecnologias e soluções avançadas. Isso inclui o maior guindaste em tonelagem do mundo para todos os terrenos, guindaste de torre com controle remoto 5G e um caminhão guincho com a lança de fibra de carbono mais longa do mundo. Os visitantes também podem conferir a plataforma de trabalho aéreo de lança reta autopropulsionada mais alta do mundo e os novos materiais de construção de argamassa misturada a seco.

Um gostinho da autêntica cultura de Changsha na Cidade, onde os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de atividades de entretenimento, incluindo shows, camping, jogos, passeios de balão quente e muito mais.

Como parte da celebração do 30º aniversário, a Zoomlion também participará da Exposição Internacional de Equipamentos de Construção de Changsha (CICEE) de 12 a 15 de maio e sediará um dia aberto aos funcionários em 13 de maio.

FONTE Zoomlion

