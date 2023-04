Zoomlion divulga Relatório Anual de 2022: negócios internacionais aumentam em 70%.

CHANGSHA, China, 7 de abril de 2023 /PRNewswire/ — Em 30 de março, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") divulgou seu relatório anual de 2022.

Principais destaques

A empresa garantiu receita operacional de RMB 41.631 bilhões ( US$ 6,05 bilhões) e um lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa listada de RMB 2.306 bilhões ( US$ 335,20 milhões).

bilhões ( bilhões) e um lucro líquido atribuído aos acionistas da empresa listada de bilhões ( milhões). A receita externa do Zoomlion atingiu RMB 9.992 bilhões ( US$ 1,45 bilhões), um aumento de 72,6% em relação ao ano anterior.

bilhões ( bilhões), um aumento de 72,6% em relação ao ano anterior. A proporção da receita externa da empresa no faturamento total aumentou para a 24%, um aumento anual de 15,38 pontos percentuais.

Em 2022, Zoomlion acelerou a transformação da digitalização, inteligência e sustentabilidade, com foco em seus segmentos de três pilares: maquinários de construção, maquinário agrícola + agricultura inteligente e novos materiais de construção, ao mesmo tempo em que amplia seus segmentos de negócios emergentes e estrangeiros.

Posição firme no mercado de produtos líderes com fortes avanços em setores emergentes

Equipamentos de concreto, máquinas de içamento para engenharia e máquinas de içamento para construção mantiveram seu domínio no mercado. Máquinas de concreto, caminhões de longo alcance e guindastes para todo tipo de terreno de 200 toneladas continuaram liderando o mercado. O Earthmoving Machinery Demonstrative Smart Park alcançou a produção total em 2022.

As escavadeiras médias e grandes com boa rentabilidade tiveram uma atualização abrangente em sua confiabilidade e inteligência. A participação geral de mercado aumentou continuamente, alcançando uma receita de RMB 3.512 bilhões (US$ 510,70 milhões). O novo negócio de materiais de construção continuou crescendo rapidamente, com a participação de mercado de equipamentos de argamassa misturada a seco permanecendo no primeiro nível na China.

Forte crescimento nos negócios internacionais

Ao expandir a estratégia de globalização e localização, a receita de negócios internacionais atingiu 9,992 bilhões de RMB ($1.452 bilhões), um aumento de 72,6% em relação ao ano anterior. A receita externa da empresa representou 24% da receita total, um aumento de 15,38 % em relação ao ano anterior.

A Zoomlion capacitou seu modelo de negócios global por meio da digitalização e melhorou continuamente seu layout estratégico. O desempenho de vendas da empresa aumentou mais de 100% em mercados-chave, incluindo Indonésia, Índia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Turquia, enquanto a exportação de guindastes para todo tipo de terreno ZAT8000H estabeleceu um novo recorde como o maior guindaste para todos os tipos de terrenos de tonelagem que a China exportou para o exterior.

A inovação tecnológica impulsiona ainda mais a fabricação inteligente da Zoomlion

A Zoomlion continuou a fortalecer a inovação tecnológica com 127 novos produtos principais e 330 pesquisas chave, liderando o setor em transformação e atualização digital, inteligente e verde, e consolidando sua base de desenvolvimento de alta qualidade.

A Zoomlion desenvolveu novas tecnologias de inteligência de máquina única, cooperação homem-máquina e colaboração inteligente de grupos de máquinas, sendo pioneira no primeiro modelo de construção digital de circuito fechado de processo completo e no primeiro local de construção verde e inteligente. Os processos totalmente automatizados da Zoomlion para P&D, cadeia de suprimentos, produção, vendas e serviços. Além disso, a empresa desenvolveu tecnologias essenciais, líderes do setor, para fabricação inteligente de processo completo, atualizando do host para os componentes.

A Zoomlion também prioriza novas energias. A Zoomlion inovou nas áreas de baterias de lítio, unidades elétricas, energia de hidrogênio e máquinas inteiras, conectando as três cadeias tecnológicas de novas energias e estabelecendo um novo cenário de desenvolvimento verde.

Olhando para o futuro de 2023 e além, a Zoomlion continuará a acelerar a digitalização, a inteligência e a sustentabilidade para impulsionar ainda mais o crescimento.

FONTE Zoomlion

