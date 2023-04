Zoomlion publie son rapport annuel 2022 : l'activité internationale en hausse de 70 %

CHANGSHA, Chine, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 30 mars, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a publié son rapport annuel 2022.

Faits marquants :

La société a obtenu des revenus d'exploitation de 41,631 milliards de RMB (6,051 milliards de dollars) et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 2,306 milliards de RMB (335,2 millions de dollars).

Les revenus de Zoomlion à l'étranger ont atteint 9,992 milliards RMB (1,452 milliards de dollars), soit une augmentation de 72,6 % d'une année sur l'autre.

La part des revenus de l'entreprise provenant de l'étranger dans le total des revenus est passée à 24 %, soit une augmentation de 15,38 points de pourcentage d'une année sur l'autre.

En 2022, Zoomlion a accéléré la transformation de la numérisation, de l'intelligence et du développement durable, en se concentrant sur ses trois piliers : machines de construction, machines agricoles + agriculture intelligente, et nouveaux matériaux de construction, tout en développant ses segments commerciaux émergents et à l'étranger.

Position solide sur le marché des produits phares avec de fortes percées dans les secteurs émergents

Les équipements pour le béton, les engins de levage pour l'ingénierie et les engins de levage pour la construction ont conservé leur position dominante sur le marché. Les machines à béton, les camions-pompes à longue flèche et les grues tout-terrain de 200 tonnes ont continué à dominer le marché. Le parc connecté de démonstration d'engins de terrassement a atteint sa pleine production en 2022.

Les excavatrices de moyenne et grande taille à bonne rentabilité ont bénéficié d'une amélioration complète de leur fiabilité et de leur intelligence. La part de marché globale n'a cessé d'augmenter, atteignant un chiffre d'affaires de 3,512 milliards de RMB (510,7 millions de dollars). Le secteur des nouveaux matériaux de construction a continué à croître rapidement, la part de marché des équipements de mortier sec restant au premier rang en Chine.

Forte croissance des activités internationales

En développant la stratégie de mondialisation et de localisation, le chiffre d'affaires des activités internationales a atteint 9,992 milliards de RMB (1,452 milliard de dollars), soit une hausse de 72,6 % en glissement annuel. Les revenus de l'entreprise à l'étranger ont représenté 24 % du total des revenus, soit une augmentation de 15,38 % d'une année sur l'autre.

Zoomlion a renforcé son modèle d'entreprise mondial grâce à la numérisation et a continuellement amélioré son organisation stratégique. Les ventes de l'entreprise ont augmenté de plus de 100 % d'une année sur l'autre sur des marchés clés tels que l'Indonésie, l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Turquie, tandis que l'exportation de la grue tout-terrain ZAT8000H a établi un nouveau record en tant que grue tout-terrain de plus grand tonnage exportée à l'étranger par la Chine.

L'innovation technologique stimule la fabrication intelligente de Zoomlion

Zoomlion a continué à renforcer l'innovation technologique avec 127 nouveaux produits majeurs et 330 recherches clés, menant l'industrie dans la transformation et la mise à niveau numérique, intelligente et écologique, et consolidant ses bases de développement de haute qualité.

Zoomlion a développé de nouvelles technologies d'intelligence mono-machine, de coopération humain-machine et de collaboration intelligente entre les groupes de machines, lançant le premier modèle de construction numérique en boucle fermée à processus complet et le premier site de construction écologique et intelligent. Zoomlion a entièrement automatisé sas processus de R&D, sa chaîne d'approvisionnement, sa production, ses ventes et ses services. L'entreprise a également développé des technologies essentielles à la pointe de l'industrie pour la fabrication intelligente à processus complet, en passant de l'hôte aux composants.

Zoomlion donne également la priorité aux nouvelles énergies. Zoomlion a innové dans les domaines des batteries au lithium, des entraînements électriques, de l'énergie hydrogène et des machines entières, reliant les trois chaînes technologiques des nouvelles énergies et établissant un nouveau scénario de développement écologique.

À l'horizon 2023 et au-delà, Zoomlion continuera d'accélérer sa numérisation, son intelligence et son développement durable afin de poursuivre sa croissance.

SOURCE Zoomlion