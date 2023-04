Zoomlion veröffentlicht Jahresbericht 2022: internationales Geschäft steigt um 70%

CHANGSHA, China, 7. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 30. März hat Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") seinen Jahresbericht für 2022 veröffentlicht.

Wesentliche Höhepunkte

Das Unternehmen erzielte Betriebseinnahmen in Höhe von 41,631 Milliarden RMB (6,051 Milliarden US-Dollar) und einen den Aktionären des börsennotierten Unternehmens zurechenbaren Nettogewinn von 2,306 Milliarden RMB (335,2 Millionen US-Dollar).

Die Auslandsumsätze von Zoomlion erreichten 9,992 Milliarden RMB (1,452 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 72,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Anteil der Auslandsumsätze des Unternehmens am Gesamtumsatz stieg auf 24 %, was einem Anstieg von 15,38 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Jahr 2022 beschleunigte Zoomlion die Transformation von Digitalisierung, Intelligenz und Nachhaltigkeit und konzentrierte sich auf seine drei Säulensegmente: Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen + intelligente Landwirtschaft und neue Baumaterialien, während es gleichzeitig seine aufstrebenden und überseeischen Geschäftsbereiche ausbaute.

Starke Marktposition führender Produkte mit starken Durchbrüchen in neuen Sektoren

Betonausrüstungen, technische Hubmaschinen und Bauhebemaschinen behielten ihre marktbeherrschende Stellung. Betonmaschinen, Pumplastwagen mit langem Ausleger und 200-Tonnen-Geländekräne führten weiterhin den Markt an. Der Demonstrative Smart Park für Erdbewegungsmaschinen erreichte im Jahr 2022 die volle Produktion.

Mittelgroße und große Bagger mit guter Rentabilität wurden umfassend in ihrer Zuverlässigkeit und Intelligenz aufgerüstet. Der Gesamtmarktanteil stieg kontinuierlich und erzielte einen Umsatz von 3,512 Milliarden RMB (510,7 Millionen US-Dolllar). Das Geschäft mit neuen Baumaterialien wuchs weiterhin schnell, wobei der Marktanteil von Trockenmörtelanlagen in China weiterhin an erster Stelle steht.

Starkes Wachstum im internationalen Geschäft

Durch den Ausbau der Globalisierungs- und Lokalisierungsstrategie erreichte der Umsatz des internationalen Geschäfts 9,992 Milliarden RMB (1,452 Milliarden USD-Dollar), was einer Steigerung von 72,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Auslandsumsatz des Unternehmens machte 24 % des Gesamtumsatzes aus, was einem Anstieg von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zoomlion hat sein globales Geschäftsmodell durch Digitalisierung gestärkt und sein strategisches Layout kontinuierlich verbessert. Die Verkaufsleistung des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr in wichtigen Märkten wie Indonesien, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und der Türkei um mehr als 100 %, während der Export des AT-Krans ZAT8000H einen neuen Rekord als Chinas AT-Kran mit der größten Tonnage, der nach Übersee exportierte, aufstellte.

Technologische Innovation treibt Zoomlions intelligente Fertigung weiter voran

Zoomlion hat die technologische Innovation mit 127 wichtigen neuen Produkten und 330 wichtigen Forschungsschwerpunkten weiter gestärkt, ist branchenführend in der digitalen, intelligenten und umweltfreundlichen Transformation und Modernisierung und konsolidiert seine hochwertige Entwicklungsgrundlage.

Zoomlion hat neue Einzelmaschinen-Intelligenz, Mensch-Maschine-Kooperation und intelligente Kollaborationstechnologien für Maschinengruppen entwickelt und damit Pionierarbeit für das erste digitale, Vollprozess-Baumodell mit geschlossenem Regelkreis und die erste umweltfreundliche und intelligente Baustelle geleistet. Zoomlion hat die Prozesse für Forschung und Entwicklung, Lieferkette, Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen vollständig automatisiert. Darüber hinaus entwickelte das Unternehmen branchenweit führende Technologien für die intelligente Fertigung in allen Phasen des Prozesses, vom Host bis zu den Komponenten.

Zoomlion setzt auch auf neue Energie. Zoomlion hat Innovationen in den Bereichen Lithiumbatterien, Elektroantriebe, Wasserstoffenergie und komplette Maschinen entwickelt, die die drei technologischen Ketten der neuen Energie miteinander verbinden und ein neues grünes Entwicklungsszenario schaffen.

Mit Blick auf 2023 und darüber hinaus wird Zoomlion weiterhin danach streben, Digitalisierung, Intelligenz und Nachhaltigkeit zu beschleunigen, um weiteres Wachstum zu erzielen.

