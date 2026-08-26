ZOOPUNK fait ses débuts à l'Opening Night Live de la gamescom 2026

TiGames présente la préquelle de F.I.S.T. sur l'une des plus grandes scènes du monde du jeu vidéo, mettant en avant les styles de combat de trois héros jouables, de nouveaux univers captivants et un premier aperçu d'un quatrième personnage mystérieux.

SHANGHAI, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- TiGames dévoile aujourd'hui une toute nouvelle bande-annonce de son RPG d'action à la troisième personne ZOOPUNK lors de l'Opening Night Live de la gamescom, l'un des événements les plus suivis du secteur. La bande-annonce a permis au public international de découvrir en avant-première cette ambitieuse préquelle de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, présentant ses trois héros jouables, une série de décors saisissants avec notamment des forêts luxuriantes et des dirigeables imposants, ainsi qu'un mystérieux quatrième personnage. ZOOPUNK sortira sur PC et sur console.

L'histoire se déroulant plusieurs décennies avant les événements de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, ZOOPUNK élargit l'univers très apprécié d'Animal Punk en retraçant les origines tumultueuses de Torch City, une métropole animale au bord de la révolution. Les fans de F.I.S.T. y trouveront de quoi se remémorer les racines du jeu, tandis que les autres auront tout à découvrir : cette nouvelle vidéo met en avant les aventures phares des trois héros jouables, donne un aperçu de l'univers de ZOOPUNK, et bien plus encore.

Découvrez la nouvelle bande-annonce ici pour en savoir plus sur les personnages, les combats et les univers de Torch City.

TiGames publiera également une nouvelle vidéo de gameplay de cinq minutes dans le cadre de l'émission IGN Show, mercredi 26.

L'univers ZOOPUNK

Rejoignez une bande hétéroclite d'animaux héroïques dans un voyage à travers un monde où se côtoient nature sauvage indomptée, machines sophistiquées et civilisations marquées par les conflits. Au cœur de ce monde en pleine mutation se trouve la Spark, une force mystérieuse qui continue de façonner sa technologie, ses civilisations et ses conflits. La Machine Legion s'est imposée comme une force ennemie majeure, mais le conflit qui sévit dans Zoopunk est plus complexe qu'une simple guerre entre animaux et machines. Des factions animales rivales, des alliances changeantes et des conceptions divergentes de la vie, de la conscience et de l'âme contribuent toutes à aggraver le conflit.

La bande-annonce rend compte de l'étendue de ces paysages ravagés par la guerre, passant de forêts luxuriantes à des dirigeables volant haut dans le ciel – un premier aperçu des environnements dans lesquels les joueurs devront se frayer un chemin au combat.

Combats dynamiques et diversité des personnages

Le combat reste au cœur de ZOOPUNK, avec un gameplay articulé autour de styles de combat distincts inspirés des caractéristiques animales. Chaque personnage jouable apporte une approche unique, permettant ainsi aux joueurs de se forger leur propre style de combat :

Rayton the Rabbit : agile et vif, spécialisé dans le combat au corps à corps, il utilise des enchaînements aériens pour accumuler de l'énergie avant de déchaîner des attaques électrifiées dévastatrices.

agile et vif, spécialisé dans le combat au corps à corps, il utilise des enchaînements aériens pour accumuler de l'énergie avant de déchaîner des attaques électrifiées dévastatrices. Braton the Rhino : un combattant redoutable armé d'une énorme tronçonneuse et doté de puissantes capacités défensives, ce qui fait de lui le pilier de la ligne de front de l'équipe.

un combattant redoutable armé d'une énorme tronçonneuse et doté de puissantes capacités défensives, ce qui fait de lui le pilier de la ligne de front de l'équipe. Trixie the Chipmunk : vif et précis, il mise sur des figures acrobatiques et des tactiques de frappe éclair, alliant un gun-fu élégant à une gestion judicieuse de ses munitions.

La bande-annonce de la gamescom dévoile un premier aperçu d'un mystérieux quatrième protagoniste, un serval dont l'identité est laissée à l'imagination des fans. Les fans pourront également découvrir les premiers boss ennemis animaux de ZOOPUNK, ce qui marque une rupture par rapport au conflit animaux vs machines du premier opus.

ZOOPUNK à la gamescom 2026

Au-delà de la présentation lors de l'Opening Night Live, ZOOPUNK est présent à Cologne pendant toute la durée de la gamescom, où TiGames bénéficie du soutien de son partenaire Tencent Games, qui lui a réservé un espace dédié sur son stand dans la zone professionnelle (Hall 4.2 - B035). À partir de là, l'équipe fait découvrir la dernière version du jeu aux médias lors de démonstrations à huis clos.

Afin de présenter le jeu sous son meilleur jour et d'offrir une démo fluide et immersive, les postes de l'espace professionnel sont équipés d'ordinateurs dotés de cartes graphiques GeForce RTX 5080, assemblés par ALTERNATE et NVIDIA, et complétés par des périphériques de jeu haut de gamme de la marque Razer, notamment la manette Razer Wolverine et le casque Razer BlackShark.

ZOOPUNK sortira sur PC et sur console ; de plus amples informations seront communiquées prochainement.

Découvrez la nouvelle bande-annonce d'Opening Night Live ici, et pour plus d'informations sur ZOOPUNK, rendez-vous sur playzoopunk.com. Suivez le match sur les réseaux sociaux : Discord,TikTok, Instagram, X, YouTube.

À propos de TiGames

Shanghai TiGames Co., Ltd. est un développeur de jeux vidéo de premier plan fondé en 2016 par un groupe de créateurs passionnés, déterminés à offrir des expériences de jeu exceptionnelles et inoubliables. Nous avons lancé avec succès plusieurs titres de grande qualité, notamment notre premier jeu en réalité virtuelle, Ancient Amuletor VR, ainsi que F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. F.I.S.T. a été largement salué tant par les joueurs que par la critique pour son système de combat profond, son univers dieselpunk immersif et son rendu soigné, ce qui lui a valu de devenir un favori des fans et a renforcé notre catalogue varié et reconnu.

Animés par notre passion pour repousser les limites du divertissement interactif, nous visons sans cesse l'excellence technologique. Basé à Shanghai, en Chine, TiGames développe sa présence internationale afin de toucher les joueurs du monde entier. Notre équipe est composée de personnes passionnées et talentueuses, unies par une mission commune : créer des jeux captivants et de grande qualité.