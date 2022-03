ZTE brengt de nieuwe Hero Blade V40-serie uit met vier nieuwe modellen

SHENZHEN, China, 3 maart 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote internationale leverancier van telecom-, enterprise- en consumententechnologie-oplossingen voor het mobiele internet, heeft op 28 februari 2022, lokale tijd de nieuwe ZTE Blade V40-serie gepresenteerd op het Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) in Barcelona. De spannende nieuwe hero-serie omvat ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 en ZTE Blade V40 Vita. Met een gediversifieerde configuratie en zeer sterke prestaties, hebben deze vier opmerkelijke modellen terecht veel aandacht getrokken.

ZTE Blade V40 5G , uitgerust met 5G Super antenne 3.0, is zeker sneller, stabieler en veel slimmer

Het mobiele internet in het 5G-tijdperk is formeel naar een hoge bandbreedte en laag latentiestadium overgestapt, en een slimme, full scenario-lifestyle vraagt om een capabele smartphone. Gebruikers hebben daarom snelle en stabiele signalen nodig om hun online ervaring te verbeteren en te genieten van intelligente scenario's in dit nieuwe 5G-tijdperk. Tijdens MWC 2022 heeft ZTE de ZTE Blade V40 5G uitgebracht met uitstekende 5G-prestaties.

De communicatieprestaties van ZTE zijn altijd al vertrouwd geweest. Deze ZTE Blade V40 5G wordt aangedreven door een 7 nm octa-core 5G-processor en een 5G super antenne met een 360° geïntegreerd antennesysteem en Sounding Reference Signal-technologie, en heeft een snellere prestaties met een triple 4G-, 5G- en wifi-netwerk. Zo leveren we een hogere laadsnelheid, een stabieler netwerk en een intelligentere ervaring.

ZTE Blade V40 Pro, uitgerust met een stroomverbruik van 65 W en een slanke Body van 8,3 mm, zorgt voor een perfecte balans tussen prestaties en het uiterlijk

Op dit moment zijn een snel netwerk, een hoge oplaadsnelheid en een fraai uiterlijk vereisten als het gaat om een smartphone. ZTE Blade V40 Pro voldoet met zijn oplaadsnelheid en frraaie aangename uiterlijk helemaal aan deze eisen. ZTE Blade V40 Pro is uitgerust met een supersnelle oplader van 65 W, een batterij met een hoog vermogen van 5100 mAh en de intelligente stroombesparende technologie van ZTE, en heeft een zeer lange stand-by-functie, waardoor het een favoriet van gebruikers is.

Zonder twijfel ziet de ZTE Blade V40 Pro er veel mooier uit. Het frame van 8,3 mm met een gestroomlijnd ontwerp maakt de hele body slank en natuurlijk. Het 6,67-inch AMOLED-scherm met 8-bits kleurdiepte dekt de volledige helderheid van het DCI-P3 brede kleurenpalet, waardoor de kleuren van het scherm meer verfijnd en rijker zijn, en een meer natuurlijke kleurovergang mogelijk wordt gemaakt. De camera heeft een eenvoudige lay-out met een ontwerp met een dubbele ring. Voor wat betreft de kleuren, heeft Blade V40 Pro heeft een verblindende blauw-roze kleur versterkt met een sterrenpatroon. Dit is Magic Gradient. Het geeft de telefoon een stijlvolle en jeugdige uitstraling.

ZTE Blade V40, uitgerust met het FHD+-scherm en 48MP-drievoudige camera's, geeft een nieuwe HD-ervaring

Op dit moment is visuele communicatie zeer populair en de concurrentie op het gebied van smartphones richt zich op scènegrootte en cameraconfiguratie. De ZTE Blade V40, een FHD+ mobiele telefoon met een groot scherm, bezorgt de gebruiker een aangename verrassing. Een van de hoogtepunten is de FHD + hole-punch display, die populair is de afgelopen jaren, met een grootte van 6,67 inch, en een scherm-tot-body verhouding van 92,1%, wat een immersieve full-screen ervaring oplevert.

De cameraconfiguratie van dit model houdt gelijke tred met de huidige trends. Hij is uitgerust met 48MP drievoudige camera's om indien gewenst eenvoudig te kunnen omschakelen, naast een 4 cm macrolens, een diepte camera, automatische HDR-instellingen, en een 8MP AI beauty selfie-functie. Hoogwaardige foto's kunnen door het model zelf worden gemaakt, zonder dat het nodig is om de foto's te bewerken.

ZTE Blade V40 Vita, uitgerust met het HD+ waterdrop-display, zorgt voor een positieve visuele impact en een batterij met hoge capaciteit zorgt mede voor een lange levensduur

Een ander model in de ZTE Blade V40-serie is ZTE Blade V40 Vita, met extra groot scherm en lange batterijduur. Dit model maakt gebruik van een 6,745 inch HD+ waterdrop-display, met een scherm-tot body-verhouding van 91%, en staat in de top van de sector. Dit model heeft een betere visuele impact en aanraking en geeft een echte HD- en Hi-Fi-ervaring.

Voor wat betreft de levensduur van de batterij, werkt de ZTE Blade V40 Vita, uitgerust met een maximale 6000 mAh hoge capaciteit batterij, 22,5 W snelle lader, en het AI stroombesparende systeem, ook goed. Met een lange batterijduur, een korte oplaadtijd en een verminderd stroomverbruik, gaat dit model altijd superlang mee. Bovendien helpt het UFS 2.2-flashgeheugen het model verder te gaan dan de prestaties van vele andere mobiele telefoons.

Onbeperkte innovatie gaat ver in de richting van verdere doorbraken. ZTE maakt gebruik van grote technologische innovaties en blijft het voortouw nemen in de ontwikkeling binnen de industrie. De nieuwste versie van de ZTE Blade V40-serie brengt gebruikers een meer intelligente levensstijl met 5G, een meer prachtige ervaring met het snel opladen en het uitstekende uiterlijk, een meer meeslepende HD-visuele perceptie, en een meer praktische supergrote display, evenals een lange levensduur van de batterij. Met zijn gediversifieerde configuratie en opvallend krachtige prestaties, zal het optimaal voldoen aan de verschillende behoeften van meerdere gebruikers.

De ZTE Blade V40-serie zal achtereenvolgens worden gelanceerd en beschikbaar zijn in alle wereldwijde kanalen, waaronder de transportmarkt, open markt, online en offline verkoopkanalen en meer, vanaf april 2022.

Contactpersoon : Margrete Ma

e-mail :[email protected]

SOURCE ZTE Corporation