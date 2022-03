ZTE lança nova série heroica Blade V40 com quatro novos modelos

SHENZHEN, China, 2 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), importante provedora internacional de soluções de tecnologia de telecomunicações, empresariais e de consumo para a internet móvel, lançou a nova série ZTE Blade V40 no Mobile World Congress 2022 (MWC 2022), em 28 de fevereiro de 2022, horário local de Barcelona. A nova e interessante série heroica inclui o ZTE Blade V40 5G, o ZTE Blade V40 Pro, o ZTE Blade V40 e o ZTE Blade V40 Vita. Com configuração diversificada e desempenho ultra-forte, esses quatro modelos notáveis merecidamente atraíram muita atenção.

O ZTE Blade V40 5G , equipado com a super antena 5G 3.0, é certamente mais rápido, mais estável e muito mais inteligente

A internet móvel da era 5G entrou formalmente no estágio de alta largura de banda e baixa latência, e um estilo de vida inteligente de cenário completo exige um smartphone poderoso. Portanto, os usuários precisam de sinais de alta velocidade e estáveis para melhorar sua experiência on-line e aproveitar os cenários inteligentes dessa nova era 5G. Durante o MWC 2022, a ZTE lançou o ZTE Blade V40 5G com excelente desempenho 5G.

O desempenho de comunicação da ZTE sempre foi confiável. Esse modelo ZTE Blade V40 5G é alimentado por um processador 5G octa-core de 7 nm e uma super antena 5G aplicada com um sistema de antena integrado 360° e tecnologia de sinal de frequência de ressonância e conta com desempenho acelerado com redes triplas 4G, 5G e Wi-Fi. Dessa forma, esse modelo oferecerá velocidade de carregamento mais alta, redes mais estáveis e uma experiência mais inteligente.

O ZTE Blade V40 Pro, com carregamento rápido de 65 W e estrutura fina de 8,3 mm, oferece o equilíbrio perfeito entre desempenho e aparência

Atualmente, alta velocidade de rede, carregamento rápido e excelente aparência são requisitos necessários para um smartphone. O ZTE Blade V40 Pro, com seu carregamento rápido e visual agradável, satisfaz com precisão esses requisitos. Com carregamento super rápido de 65 W, bateria de alta capacidade de 5.100 mAh e a tecnologia inteligente de economia de energia da ZTE, o ZTE Blade V40 Pro proporciona longo tempo de funcionamento em modo standby, o que o torna um dos preferidos dos usuários.

Sem dúvida, o ZTE Blade V40 Pro tem uma aparência muito mais bonita. Seus 8,3 milímetros de espessura e design aerodinâmico tornam toda a estrutura fina e natural. A tela AMOLED de 6,67 polegadas com profundidade de cores de 8 bits oferece a ampla gama de cores DCI-P3 com brilho total, o que torna as cores da tela mais extraordinárias e ricas e permite uma transição de cor mais natural. A câmera herda um layout simples com projeto de anel duplo. No que diz respeito às cores, o Blade V40 Pro tem uma cor azul-rosa deslumbrante sobreposta por uma textura de estrelas. Trata-se do Magic Gradient, que dá ao telefone uma aparência jovem e cheia de estilo.

O ZTE Blade V40, equipado com tela FHD+ e câmeras triplas de 48 MP, oferece uma nova experiência HD

Atualmente, a comunicação visual é extremamente valorizada, e a competição entre os smartphones se concentra no tamanho da cena e na configuração da câmera. O ZTE Blade V40, um celular FHD+ com tela grande, proporciona uma agradável surpresa. Um dos destaques é a popular tela FHD+ hole-punch, popular nos últimos anos, medindo 6,67 polegadas. Com uma relação tela-corpo de 92,1%, o celular oferece uma experiência imersiva em tela cheia.

A configuração da câmera desse modelo mantém o ritmo do atual modelo convencional. Ele vem com câmeras triplas de 48 MP para permitir a troca fácil entre lentes e ajuste de acordo com a necessidade, bem como lentes macro de 4 cm, câmera de profundidade, configurações automáticas de HDR e função selfie de beleza de 8 MP com IA. Fotos de alta qualidade podem ser obtidas utilizando-se simplesmente esse modelo de celular, sem a necessidade de qualquer processamento de imagem.

O ZTE Blade V40 Vita vem com tela HD+ waterdrop para proporcionar impacto visual e com uma bateria de alta capacidade, que contribui para uma longa duração da bateria

Outro modelo da série ZTE Blade V40 é o ZTE Blade V40 Vita, que vem com tela super grande e bateria de longa duração. Esse modelo adota uma tela HD+ waterdrop de 6,745 polegadas, com uma proporção tela-corpo de 91%, o que a torna a número um do setor. Esse modelo consegue um melhor impacto visual e toque e realmente apresenta uma experiência HD e Hi-Fi.

Em termos de duração da bateria, o ZTE Blade V40 Vita, que vem com uma bateria de alta capacidade de no máximo 6.000 mAh, carregador rápido de 22,5 W e sistema de economia de energia por IA, também oferece ótimo desempenho. Com bateria de longa duração, carregamento rápido e menor consumo de energia, esse modelo sempre oferece uma capacidade de tempo de funcionamento super longa. Além disso, a memória flash UFS 2.2 ajuda o modelo a superar muitos outros telefones celulares em termos de desempenho.

A inovação ilimitada continua progredindo para realizar ainda mais avanços. Beneficiando-se de grandes inovações tecnológicas, a ZTE continua a liderar a tendência de desenvolvimento do setor. O último lançamento da série ZTE Blade V40 oferecerá aos usuários um estilo de vida mais inteligente com o 5G, uma experiência mais incrível com carregamento rápido e excelente aparência, uma percepção visual HD mais imersiva e uma tela super grande mais prática, além da bateria de longa duração. Com sua configuração diversificada e desempenho extremamente poderoso, ele atenderá às diferentes necessidades dos mais diversos usuários.

A série ZTE Blade V40 será lançada sucessivamente e será disponibilizada, a partir de abril de 2022, em todos os canais no mundo todo, como no mercado de operadoras, no mercado aberto, nos canais de vendas on-line, em lojas físicas, entre outros.

