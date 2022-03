ZTE lance la nouvelle série phare Blade V40 avec quatre nouveaux modèles

SHENZHEN, Chine, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques d'Internet mobile pour les télécommunications, les entreprises et les consommateurs, a lancé la nouvelle série ZTE Blade V40 lors du Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) le 28 février 2022, heure locale à Barcelone. La nouvelle série phare comprend ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 et ZTE Blade V40 Vita. Avec une configuration diversifiée et des performances ultra-puissantes, ces quatre modèles remarquables ont attiré à juste titre beaucoup d'attention.

Le ZTE Blade V40 5G, équipé d'une super antenne 5G 3.0 est sûrement plus rapide, plus stable et beaucoup plus intelligent

L'Internet mobile à l'ère de la 5G est officiellement passé au stade de la bande passante élevée et de la faible latence, et un style de vie intelligent à scénario complet nécessite un smartphone performant. Par conséquent, les utilisateurs ont besoin de signaux stables et à haute vitesse pour améliorer leur expérience en ligne et profiter de scénarios intelligents dans cette nouvelle ère de la 5G. Lors du MWC 2022, ZTE a dévoilé le ZTE Blade V40 5G avec d'excellentes performances 5G.

Les performances de communication de ZTE ont toujours été dignes de confiance. Ce ZTE Blade V40 5G est alimenté par un processeur 5G octa-core de 7 nm, ainsi qu'une super antenne 5G appliquée avec un système d'antenne intégré à 360° et la technologie de signal de référence sonore, et bénéficie de performances accélérées avec trois réseaux 4G, 5G et Wi-Fi. De cette façon, ce modèle offrira des vitesses de chargement plus rapides, des réseaux plus stables et une expérience plus intelligente.

Le ZTE Blade V40 Pro, équipé d'une charge rapide de 65 W et d'un corps fin de 8,3 mm, allie parfaitement les performances et l'apparence

Actuellement, une vitesse de réseau rapide, une charge rapide et une excellente apparence sont toutes nécessaires pour un smartphone. Le ZTE Blade V40 Pro, avec sa charge rapide et son aspect agréable, répond précisément à ces exigences. Équipé d'une charge ultra-rapide de 65 W, d'une batterie haute capacité de 5100 mAh et de la technologie d'économie d'énergie intelligente de ZTE, le ZTE Blade V40 Pro offre une veille ultra-longue, ce qui en fait un favori des utilisateurs.

Sans aucun doute, le ZTE Blade V40 Pro est beaucoup plus joli. Le corps de 8,3 mm et la conception épurée en font un modèle fin et naturel. L'écran AMOLED de 6,67 pouces avec une profondeur de couleur de 8 bits couvre toute la gamme de couleurs DCI-P3, ce qui rend les couleurs de l'écran plus exquises et plus riches, et permet une transition de couleur plus naturelle. La caméra hérite d'une disposition simple avec une conception « à double anneau ». En ce qui concerne les couleurs, le Blade V40 Pro a une couleur bleu-rose éblouissante superposée avec une texture étoilée. C'est le Magic Gradient. Il donne au téléphone une apparence élégante et jeune.

Le ZTE Blade V40, équipé d'un écran FHD+ et de caméras triples 48 MP, offre une nouvelle expérience HD

À l'heure actuelle, la communication visuelle est extrêmement populaire et la concurrence des smartphones se concentre sur la taille de la scène et la configuration de la caméra. Le ZTE Blade V40, un téléphone portable FHD+ avec un grand écran, apporte une agréable surprise. L'un des points forts est l'écran FHD+ avec une découpe perforée populaire ces dernières années, mesurant 6,67 pouces, doté d'un rapport écran-corps de 92,1 %, qui apporte une expérience immersive en plein écran.

La configuration de la caméra de ce modèle suit le courant dominant actuel. Il est équipé de caméras triples 48 MP pour changer facilement d'objectif et de réglage selon les besoins, ainsi que d'un objectif macro de 4 cm, d'une caméra de profondeur, de paramètres HDR automatiques et d'une fonction de beauté selfie basée sur l'IA de 8 MP. La photographie de haute qualité peut être réalisée en utilisant le modèle lui-même, sans avoir besoin de recourir au traitement d'image.

Le ZTE Blade V40 Vita, équipé de l'écran HD+ Waterdrop positif pour l'impact visuel et d'une batterie haute capacité qui contribue à une longue durée de vie de la batterie

Un autre modèle de la série ZTE Blade V40 est le ZTE Blade V40 Vita, qui dispose d'un écran ultra-large et d'une longue durée de vie de la batterie. Ce modèle adopte un écran Waterdrop HD+ de 6,745 pouces, avec un rapport écran-corps de 91 %, se classant parmi les meilleurs du secteur. Ce modèle offre un impact visuel et tactile amélioré, et présente une véritable expérience HD et Hi-Fi.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, le ZTE Blade V40 Vita, équipé d'une batterie haute capacité de 6000 mAh maximum, d'un chargeur rapide de 22,5 W et d'un système d'économie d'énergie basé sur l'IA, fonctionne également bien. Avec une longue durée de vie de la batterie, une charge rapide et une consommation d'énergie réduite, ce modèle offre toujours une capacité de service ultra-longue. En outre, la mémoire flash UFS 2.2 aide le modèle à surpasser les performances de nombreux autres téléphones mobiles.

L'innovation illimitée contribue grandement à de nouvelles avancées. Bénéficiant de grandes innovations technologiques, ZTE continue de mener la tendance du développement de l'industrie. La dernière version de la série ZTE Blade V40 apportera aux utilisateurs un style de vie plus intelligent avec la 5G, une expérience améliorée avec une charge rapide et une excellente apparence, une perception visuelle HD plus immersive et un écran ultra-large plus pratique, ainsi qu'une longue durée de vie de la batterie. Avec sa configuration diversifiée et ses performances remarquablement puissantes, il répondra au maximum aux différents besoins de nombreux utilisateurs.

La série ZTE Blade V40 sera lancée successivement et disponible sur tous les canaux du monde, y compris le marché des opérateurs, le marché libre, les canaux de vente en ligne et hors ligne, et autres à partir d'avril 2022.

Contact : Margrete Ma

Adresse e-mail : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation