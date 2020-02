ZTE präsentiert branchenweit erste SuperDSS-Lösung für Spectrum Sharing

SHENZHEN, China, 19. Februar 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heute seine SuperDSS-Lösung für Netzbetreiber vorgestellt. Mit SuperDSS haben Netzbetreiber das erste mal die Möglichkeit, das vorhandene FDD-Spektrum zwischen drei Mobilfunktechnologien zu sharen: Es wird Dynamic SpectrumSharing für 2G/4G/5G sowie 3G/4G/5G unterstützt. Diese Lösung bietet die Möglichkeit der effizienten Nutzung der verfügbaren-FDD Carrier für eine Verbesserung der Netzabdeckung und eröffnet einen einfachen und schnellen Rollout der 5G Technologie.

Mit SuperDSS wird eine optimale Balance aus herkömmlichen Telefoniediensten und 5G-Services geschaffen. In einer Carrier-Bandbreite von 20 MHz kann eine UMTS-Trägerfrequenz für den Telefoniedienst von UMTS-Nutzern verwendet werden und die verbleibenden 15 MHz zwischen 4G und 5G ausgeteilt werden.

Die neue Tri-RAT Dynamic Spectrum Sharing-Lösung fußt auf ZTEs Spitzentechnologien und langjähriger Praxiserfahrung im Bereich Spectrum Sharing. Sie ist Teil der zukunftsweisenden Magic Radio Pro-Lösung und ergänzt das Dual-RAT-Angebot, um Netzbetreibern deutlich mehr Flexibilität bei der 5G-Bereitstellung zu geben. Damit führt ZTE erneut das Feld der Technologieinnovation an.

ZTEs Magic Radio Pro-Lösung ist die branchenweit führende Multi-RAT Dynamic Spectrum Sharing-Lösung. Sie bietet Dynamic Spectrum Sharing für bis zu sieben Szenarien mit fünf Funkzugangstechnologien (GSM, UMTS, LTE, NB-IoT und NR). Durch seine Spitzenforschung auf dem Gebiet hat sich ZTE seit 2014 als Spezialist für Multi-RAT Dynamic Spectrum Sharing etabliert und hilft Netzbetreibern dabei, das Nutzererlebnis aufzuwerten und ihre Marktposition zu stärken. Durch die nahtlose Modernisierung der Technologien ziehen Netzbetreiber den maximalen Nutzen aus ihrer Investition.

ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern.

