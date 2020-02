ZTE libera solução SuperDSS exclusiva do setor para compartilhamento de espectro dinâmico Tri-RAT

SHENZHEN, China, 18 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provedora internacional de soluções de tecnologia para telecomunicações, empresas e clientes para a Internet móvel, lançou hoje sua solução SuperDSS, a solução exclusiva do setor para compartilhamento de espectro dinâmico tri-RAT. Trata-se de um grande avanço inovador da solução Magic Radio Pro na era do 5G para atingir um compartilhamento de espectro multi-RAT quando as faixas de FDD legado estão sendo reestruturadas para 5G. Capaz de compartilhamento dinâmico tanto entre 2G/4G/5G e 3G/4G/5G, o SuperDSS é o meio ideal de implementação rápida de 5G oferecendo, ao mesmo tempo, experiências de serviço de voz legado em faixas de 1.800 MHz ou 2.100 MHz, a fim de maximizar o retorno sobre o investimento do espectro.

A ZTE alavanca suas tecnologias de ponta e ricas experiências de implementação comercial no ramo do compartilhamento de espectro para lançar sua solução de compartilhamento de espectro dinâmica tri-RAT, como parte de sua famosa solução Magic Radio Pro, além dos dual-RAT, oferecendo às operadas muito mais flexibilidade na implementação do 5G, liderando mais uma vez a inovação nesse campo.

O SuperDSS da ZTE é compatível com compartilhamento dinâmico integral entre 2G/4G/5G e 3G/4G/5G ao mesmo tempo em faixas de 1.800 MHz ou 2.100 MHz, para uso de espectro também por 2G ou 3G sob demanda, proporcionando o máximo possível de recursos de espectro para LTE e NR, que oferece tanto serviço de voz legado e serviço 5G com máximo equilíbrio. Tomando a largura de banda de 20 MHz como exemplo, pelo menos uma portadora de UMTS está reservada para o requisito de voz UMTS dos usuários, portanto o 4G/5G DSS só pode ser executado em largura de banda de 15 MHz, enquanto com o SuperDSS da ZTE, o 3G, 4G e 5G podem partilhar toda a largura de banda de 20 MHz e a largura de banda da portadora UMTS pode ser ajustada em tempo real de acordo com os requisitos do serviço.

A solução ZTE Magic Radio Pro é a solução de compartilhamento de espectro dinâmico multi-RAT que oferece compartilhamento de espectro dinâmico para até sete cenários com cinco tecnologias de acesso via rádio (GSM, UMTS, LTE, NB-IoT e NR). Como líder de inovação nesse campo, a ZTE acumula ricas experiências em compartilhamento de espectro multi-RAT desde 2014, ajudando as operadoras a aprimorar as experiências de usuário e competitividade de mercado, além de permitir a interrupção harmoniosa em estágios de tecnologias de legado e a ativação harmoniosa de novas tecnologias de legado com grande melhoria de eficiência de investimento para as operadoras.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em oferecer aos clientes inovações ponto a ponto integradas para proporcionar excelência e valor, à medida que os setores das telecomunicações e informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H na bolsa: 0763.HK / código de ação A na bolsa: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos em mais de 160 países.

