Zymo Research otrzymuje znak CE dla nowych zestawów SafeCollect™ przeznaczonych do pobierania próbek w warunkach domowych

Urządzenia do samodzielnego pobierania próbek stworzone z myślą o wygodzie użytkowania i bezpieczeństwie.

IRVINE, Kalifornia, 1 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Organizacja Zymo Research poinformowała dzisiaj, że jej nowa linia produktów przeznaczonych do pobierania próbek w warunkach domowych otrzymała oznaczenie CE umożliwiające sprzedaż w Unii Europejskiej (UE). Zestawy do pobierania próbek SafeCollect™ zostały przygotowane z myślą o najwyższym bezpieczeństwie konsumentów podczas samodzielnego pobierania próbek bez nadzoru. Obecnie technologia SafeCollect™ jest dostępna zarówno w formacie do samodzielnego pobrania wymazu , jak i śliny.