Zymo Research reçoit le label CE pour SafeCollect™, ses nouveaux kits de prélèvement d'échantillons à domicile

Le nombre croissant d'entreprises technologiques et de lieux de test COVID-19 en voiture qui exigent des consommateurs qu'ils prélèvent eux-mêmes leurs échantillons a remis en question le déploiement des dispositifs traditionnels de prélèvement d'échantillons. Pour répondre à ce besoin, les scientifiques et les ingénieurs de Zymo Research ont développé SafeCollect ™ , un dispositif de prélèvement d'échantillons à domicile spécialement conçu pour assurer la sécurité de l'utilisateur et la facilité d'utilisation pour un échantillonnage correct. Le tube breveté des kits de prélèvement d'échantillons SafeCollect ™ est doté d'un joint de sécurité qui empêche tout déversement, contact et/ou ingestion accidentels du milieu de stabilisation des échantillons.

Les dispositifs SafeCollect™ sont remplis de DNA/RNA Shield™, une solution de stabilisation exclusive de Zymo Research qui préserve l'ADN et l'ARN à température ambiante pendant au moins 30 jours. Cette conservation est non seulement économique mais aussi vitale lors de l'expédition d'échantillons où la glace sèche coûteuse et d'autres méthodes d'expédition à froid ne sont pas disponibles ou autorisées. DNA/RNA Shield™ a été le premier support de transport autorisé 510(k) pour la collecte, la préservation et l'inactivation du SRAS-CoV-2, qui offre une couche de protection supplémentaire pour les personnes en contact direct avec les échantillons, notamment les livreurs et le personnel de laboratoire.

« Les tests à domicile et l'auto-prélèvement d'échantillons biologiques ne sont plus réservés aux tests génétiques de niche mais seront essentiels pour faciliter les efforts de dépistage et de surveillance basés sur l'information à grande échelle, tout en étant un aspect essentiel du marché émergent de la télé-médecine », a déclaré le Dr Stanislav Forman de Zymo Research. « Les kits de prélèvement d'échantillons SafeCollect™ ont été développés pour aider à répondre à cette demande sans compromettre la commodité ou la sécurité des clients, tout en préservant l'intégrité des échantillons collectés pour une analyse robuste. Nous avons voulu créer une nouvelle norme en matière de prélèvement d'échantillons avec la gamme de produits SafeCollect™ ».

Zymo Research OEM fabrique des dispositifs SafeCollect™ pour des tiers et propose un remplissage, un étiquetage et un condtionnement/emballage personnalisés. Pour plus d'informations sur les kits de prélèvement d'échantillons à domicile SafeCollect™ de Zymo Research, rendez-vous sur leur site web.

À propos de Zymo Research Corp.

Zymo Research est une société privée qui sert la communauté scientifique et de diagnostic avec des outils de biologie moléculaire de pointe depuis 1994. La vision de la société « La beauté de la science est de rendre les choses simples » se reflète dans tous ses produits, de l'épigénétique aux technologies de purification de l'ADN/ARN. Historiquement reconnue comme le leader de l'épigénétique, Zymo Research brise les frontières avec des solutions inédites pour la collecte d'échantillons, les mesures du microbiome, les dispositifs de diagnostic et les technologies NGS, de haute qualité et simples à utiliser. Suivez Zymo Research sur Facebook, LinkedIn, Twitter, et Instagram.

SOURCE Zymo Research Corp.