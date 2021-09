Zymo Research recibe la marca CE para los kits de recolección de muestras en el hogar SafeCollect™

Los dispositivos SafeCollect™ están llenos de la solución de estabilización DNA/RNA Shield ™ patentada por Zymo Research que conserva el ADN y el ARN a temperatura ambiente durante al menos 30 días. Dicha conservación no solo es económica, sino también vital cuando se envían muestras donde el caro hielo seco y otros métodos de envío en frío no están disponibles o no están permitidos. DNA/RNA Shield ™ fue el primer medio de transporte autorizado 510 (k) para la recolección, preservación e inactivación del SARS-CoV-2, que proporciona una capa adicional de protección para quienes entran en contacto directo con las muestras, incluidos mensajeros y personal de laboratorio.

"Las pruebas en el hogar y la autorrecolección de muestras biológicas ya no están reservadas para las pruebas genéticas de consumidores de nicho, sino que serán esenciales para facilitar los esfuerzos amplios de detección y vigilancia basados en información, además de ser un aspecto crítico del mercado emergente de telesalud", dijo el doctor Stanislav Forman de Zymo Research. "Los kits de recolección de muestras SafeCollect™ se desarrollaron para ayudar a satisfacer esta demanda sin comprometer la comodidad o seguridad del cliente, al mismo tiempo que se salvaguarda la integridad de las muestras recolectadas para un análisis sólido. Queríamos crear un nuevo estándar en la recolección de muestras con la línea de productos SafeCollect™".

Zymo Research OEM fabrica dispositivos SafeCollect™ para terceros y ofrece llenado, etiquetado y empaquetado /empaquetado personalizados. Para obtener más información sobre los kits de recolección de muestras en el hogar SafeCollect™ de Zymo Research, visite su sitio web .

Acerca de Zymo Research Corp.

Zymo Research es una compañía privada que presta servicios a la comunidad científica y de diagnóstico con herramientas de biología molecular de última generación desde 1994. Su eslogan, "La belleza de la ciencia es simplificar las cosas", se refleja en todos sus productos, desde la epigenética hasta las tecnologías de purificación de ADN/ARN. Históricamente reconocido como líder en epigenética, Zymo Research está rompiendo los límites con soluciones novedosas para la recolección de muestras, mediciones microbiómicas, dispositivos de diagnóstico, y tecnologías NGS de alta calidad y fáciles de usar. Siga a Zymo Research en Facebook , LinkedIn , Twitter e Instagram .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605591/Zymo_Research_SafeCollect.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

Related Links

http://www.zymoresearch.com



SOURCE Zymo Research Corp.