10e Huawei ICT-wedstrijd eindigt met studentenwinnaars uit 49 landen en regio's en een record van 220.000 deelnemers

SHENZHEN, China, 10 juni 2026 /PRNewswire/ -- De afsluitings- en prijsuitreiking van de 10e Huawei ICT Competition Global Final werd vandaag gehouden in Shenzhen. De wedstrijd van dit jaar trok meer dan 220.000 universiteitsstudenten en faculteitsleden aan van meer dan 2.000 instellingen in meer dan 100 landen en regio's, waardoor het de grootste editie in zijn geschiedenis werd. Na nationale en regionale rondes gingen 177 teams uit 49 landen en regio's door naar de Global Final en ontvingen prijzen.

At the Closing & Awards Ceremony of the 10th Huawei ICT Competition Global Final

Tijdens de afsluitings- en prijsuitreiking zei Ritchie (Honghua) Peng, voorzitter van de afdeling ICT-strategie en bedrijfsontwikkeling van Huawei, dat de wedstrijd de langdurige inzet van het bedrijf weerspiegelt om technologie voor het goede en voor duurzame sociale en ecologische ontwikkeling te gebruiken. Peng voegde eraan toe dat de innovatiewedstrijd de waarde van leren door middel van concurrentie heeft aangetoond als een hulpmiddel om uitdagingen in de echte wereld aan te pakken, en dat deelnemers aan de praktijk- en programmeringswedstrijden zich onderscheiden door hun toewijding, nieuwsgierigheid en diepe technische focus. Hij kondigde ook de introductie aan van een nieuwe Ascend AI Operator Development Track in het Chinese vasteland voor de volgende editie. Het traject is ontworpen om jonge ontwikkelaars te helpen zich meer rechtstreeks bezig te houden met geavanceerde industrietechnologieën door middel van opdrachtgebaseerde uitdagingen.

Dr. Shafika Isaacs, directeur a.i. van het UNESCO-instituut voor informatietechnologie in het onderwijs en hoofd van de sectie voor technologie en AI in het onderwijs, prees de samenwerking tussen UNESCO en Huawei en prees de deelnemers voor hun prestaties. Ze benadrukte dat de toekomst van AI samenwerking vereist tussen overheden, internationale organisaties, de academische wereld en de industrie. Ze merkte ook op dat UNESCO en Huawei samenwerken via initiatieven zoals AI-capaciteitsopbouwprogramma's in Arabische landen en ICT-educatiepartnerschapprogramma's in Centraal-Azië en de Kaukasus. Deze inspanningen zijn gericht op het versterken van de systemen voor hoger onderwijs en beroepsopleiding en het ontwikkelen van talent dat klaar is voor de toekomst. Ze zei dat studenten in de Huawei ICT-competitie van dit jaar hun vermogen hebben aangetoond om uitdagingen in de echte wereld aan te pakken over culturele grenzen heen door opkomende technologieën toe te passen die niet alleen creativiteit tonen, maar ook een verantwoordelijke benadering van technologie die het doel van onderwijs belichaamt.

Dit jaar werd de tiende editie van de Huawei ICT-competitie gehouden. Na de wedstrijden voor praktijk, innovatie en programmering ontvingen 18 uitstekende teams uit acht landen de hoofdprijs:

Grote prijs van de praktijkwedstrijd Network Track: Algerijnse ploeg, Braziliaanse ploeg, Nigeriaanse ploeg en Shenzhen Polytechnic University

Algerijnse ploeg, Braziliaanse ploeg, Nigeriaanse ploeg en Shenzhen Polytechnic University Grote prijs van de praktijkwedstrijd Cloud Track: Egyptisch team, Algerijns team, Central South University of Forestry and Technology en Keniaans team

Egyptisch team, Algerijns team, Central South University of Forestry and Technology en Keniaans team De hoofdprijs van de praktijkwedstrijd Computer Track: Egyptisch team, Henan Institute of Economics and Trade, Dominicaans team en Algerijns team

Egyptisch team, Henan Institute of Economics and Trade, Dominicaans team en Algerijns team Oefenwedstrijd Ascend AI Track Grand Prize: Polytechnische Universiteit van Shenzhen

Polytechnische Universiteit van Shenzhen Grote prijs van de innovatiewedstrijd: Wuhan University of Technology, Ahmadu Bello University, National University of Singapore en Fujian Normal University

Wuhan University of Technology, Ahmadu Bello University, National University of Singapore en Fujian Normal University Grote prijs van de programmeerwedstrijd: Wuhan Vocational College of Software and Engineering

Tijdens de ceremonie werden ook speciale prijzen uitgereikt. De Women in Tech Award ging naar zeven vrouwelijke teams uit Azerbeidzjan, Nigeria, Kenia, China en Bahrein; terwijl de Green Development Award werd gewonnen door twee teams uit Ghana en China. Tien studenten uit China ontvingen Fast Passes voor de Huawei Future Business Leader Track. De Most Valuable Instructor Award werd toegekend aan 16 uitzonderlijke instructeurs uit negen landen en regio's, waaronder Pakistan, China, Nigeria, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Brazilië, Thailand, Turkije. Zes teams uit Egypte, Brazilië, Maleisië, Polen en Pakistan hebben de ICT Competition Online Popularity Award gewonnen.

Tijdens de Global Final organiseerde Huawei ook de AI Accelerating Education Transformation Summit, waar het de ICT Academy AI Course Solution lanceerde en het ICT Skills Development Insight Report uitbracht met aanbevelingen voor negen landen in Centraal-Azië en de Kaukasus.

Aangezien de vraag naar talent in AI, computing, big data en cybersecurity blijft groeien, biedt de Huawei ICT Competition studenten een internationaal platform om praktische vaardigheden te ontwikkelen, echte uitdagingen op te lossen en zich voor te bereiden op de digitale economie door middel van samenwerking tussen de industrie en de academische wereld en gedeelde educatieve middelen.

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