Huaweis zesde Global Installer Summit: samenbrengen van de beste installateurs om kansen in hernieuwbare energie in het AI-tijdperk te benutten

DONGGUAN, China, 29 maart 2026 /PRNewswire/ -- De zesde Global Installer Summit van Huawei vond plaats in Songshan Lake, Dongguan, China. Er kwamen meer dan 500 partners en installateurs uit 29 landen en regio's wereldwijd samen om sectortrends, oplossingen en businessmodellen te bespreken en nieuwe paden voor hoogwaardige ontwikkeling te verkennen.

image_1 Installer Voice Loop launch ceremony

Zhou Jianjun, Vice President van Huawei en President van Global Marketing, Sales and Services bij Huawei Digital Power, merkte op dat Huawei een deterministische strategie hanteert om AI, digitalisering, intelligentie en decarbonisatie te omarmen. Hij benadrukte kwaliteit als de hoeksteen van Digital Power en bevestigde Huaweis engagement om samen met partners en installateurs te groeien, waarde te creëren, hoge standaarden te zetten en samen te winnen.

Wat betreft bedrijfscultuur en strategieën stelde Xia Hesheng, CMO van Huawei Digital Power, dat Huawei gelooft dat het bedienen van klanten zijn kerndoel is, waarbij hun behoeften de ontwikkeling sturen. Huawei Digital Power geeft prioriteit aan kwaliteit en levert hoogwaardige producten en diensten gedurende de volledige levenscyclus.

Jack Tong, President van de Global Residential and C&I Business Dept bij Huawei Digital Power, deelde Huawei FusionSolars installateursstrategie. Hij wees erop dat installateurs en EPC's de veiligheidsbewakers, kwaliteitsgarantieverleners en waardecreators in de laatste fase zijn in de overgang van energieconsumenten naar prosumenten.

Wat betreft de opbouw van servicecapaciteiten verklaarde Allen Zeng, President van de Technical Service & Operation Dept bij Huawei Digital Power, dat Huawei Digital Power zich inzet om het werk van installateurs eenvoudiger en efficiënter te maken, met een driedimensionaal servicesysteem gebaseerd op kwaliteit, expertise en visie.

Om klantgerichtheid, innovatie en partnerondersteuning te bevorderen, lanceerde Huawei tijdens de summit de Installer Voice Loop. Dit AI-gedreven platform verzamelt en analyseert feedback van de werkvloer, identificeert productbehoeften, stimuleert probleemoplossing in een gesloten kring en verbetert continu producten en diensten.

Jack Tong introduceerde Huaweis One-Fits-All-oplossingen voor residentiële en C&I-scenario's, met proactieve veiligheid, premiumkwaliteit, hogere winstgevendheid en aanpasbaarheid aan alle scenario's ter ondersteuning van de groene transformatie.

Simon Sun, President van de Smart PV Management System Business bij Huawei Digital Power, deelde inzichten over de FusionSolar AI-agent en legde uit hoe AI de productiviteit kan verhogen en de O&M-kosten kan verlagen.

Het FusionSolar-expertteam analyseerde de kernwaarde van Huaweis One-Fits-All-oplossingen en deelde professionele inzichten om wereldwijde installateurs te helpen hun kennis te verdiepen en hun capaciteiten te versterken. De marketingdirecteur voor residentiële en C&I-oplossingen introduceerde de marketinggids voor installateurs en bevestigde opnieuw Huaweis engagement om samen te werken met partners.

De Best Installer Contest was een hoogtepunt van de summit, waarbij acht internationale vertegenwoordigers praktijkcases deelden en ter plaatse met elkaar wedijverden om praktische expertise en innovatieve modellen te demonstreren. De uitreiking van installateursplaten en awards bekroonde uitmuntende teams en individuen en stimuleerde verdere professionele groei en erkenning binnen de installateurscommunity.

Nu AI en energietechnologieën samenkomen, betreedt de sector een nieuwe fase van intelligente, hoogwaardige groei. Huawei pakt uitdagingen met zekerheid aan, beschouwt installateurs als kernpartners en versterkt wereldwijde samenwerking via innovatie, capaciteitsopbouw en ecosysteemontwikkeling.

