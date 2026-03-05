Huawei versterkt financiële AI-oplossingen om digitale en intelligente transformatie in de wereldwijde financiële sector te stimuleren

BARCELONA, Spanje, 5 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 organiseerde Huawei een financiële sessie met als thema 'Veerkrachtige intelligentie versterken, samen de toekomst van de financiële sector vormgeven'. Tijdens het evenement kondigde Huawei een uitgebreide upgrade aan van zijn Banking AI- en Foundation Model-oplossingen, waarbij de kerncapaciteiten op het gebied van scenario's, technologie, systeemengineering en ecosysteem verder zijn versterkt.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

Jason Cao, CEO van Huawei's Digital Finance Business Unit, benadrukte dat banken in de huidige onzekere wereld veerkracht moeten opbouwen op meerdere niveaus. Dit betekent dat ze moeten zorgen voor multi-actieve redundantie om systeemstoringen te voorkomen, meerlagige beveiliging moeten versterken om cyberaanvallen tegen te gaan en een stevige basis moeten leggen zodat wereldwijde financiële instellingen de overstap naar het AI-tijdperk kunnen versnellen.

Alvin Feng, voorzitter van Huawei Digital Finance International, hield een toespraak met de titel 'Meer dan digitaal: naar door AI aangedreven financiële dienstverlening'. Hij benadrukte dat de overgang van traditionele banken naar AI-gestuurde banken ingrijpende veranderingen met zich meebrengt in klantinteracties, de samenwerking tussen mens en machine, besluitvormingsprocessen, systeemarchitectuur en de klantervaring. Banken hebben een duidelijke blauwdruk nodig die de bedrijfsstrategie koppelt aan de technologische implementatie.

Op basis van wereldwijde ervaring met toonaangevende financiële instellingen heeft Huawei Intelligent Finance Value Implementer ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien. Deze biedt een gestructureerde aanpak voor scenariokeuze, ondernemingsarchitectuur en de implementatie van AI, waardoor banken zowel digitale als AI-fundamenten kunnen opbouwen. Ondersteund door systeemengineering en een open ecosysteem helpt het banken zowel technologische als zakelijke waarde te realiseren. Dit weerspiegelt een fundamentele verschuiving: technologie is niet langer slechts een ondersteunende functie, maar vormt nu een centrum voor waardecreatie in het hart van de organisatie.

Alvin Feng voegde eraan toe dat de sleutel tot AI-bankieren ligt in het gebruik van systeemengineering om AI-infrastructuur te verenigen met open ecosystemen, waarbij bankprocessen opnieuw worden ingericht door zowel menselijke als kunstmatige intelligentie te gebruiken.

Met dit doel heeft Huawei zijn Banking AI- en Foundation Model-oplossingen uitgebreid verbeterd.

Huawei presenteerde zijn nieuwste SuperPoD-systemen, AI Data Platform en Xinghe AI Network om financiële klanten te helpen veerkrachtige infrastructuur op te bouwen voor zowel algemene als AI computing. Door end-to-endcapaciteiten op te bouwen op het gebied van intelligente bewerkingen en onderhoud, gespecialiseerde modelafstemming, agentontwikkeling en scenariodesign, heeft Huawei systeemengineering ingezet om de ontwikkelingscyclus van agents te verkorten van maanden naar weken, de nauwkeurigheid van prompts met 10% te verbeteren en de end-to-endlatentie met meer dan 60% te verlagen. Het RongHai-programma is uitgebreid en omvat nu meer dan 150 oplossingspartners en meer dan 11.000 consulting-, sales-, service- en integratiepartners wereldwijd. Samen bouwen ze aan een ecosysteem dat klantactiviteiten, risicobeheer en automatisering omvat, en werken ze met financiële instellingen samen aan AI-innovatie in alle scenario's.

Met het oog op de toekomst blijft Huawei zich inzetten voor voortdurende innovatie en helpt wereldwijde financiële instellingen bij het bouwen van een intelligente, autonome en veerkrachtige digitale infrastructuur. Met zijn open ecosysteem en capaciteiten op het gebied van systeemengineering zal Huawei de diepe integratie van AI in kernscenario's binnen de financiële sector stimuleren.

