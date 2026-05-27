GIGABYTE feiert 40 Jahre bewährte Innovation und die Zukunft der Computertechnik

TAIPEI, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboard, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, feiert 2026 das 40-jährige Bestehen. Seit 1986 hat sich GIGABYTE gemeinsam mit der Technologiebranche weiterentwickelt – vom Aufstieg des Personal Computing bis zur KI-Ära – und Leistung, Stabilität sowie Nutzererlebnisse kontinuierlich verbessert. Gestützt auf ein umfassendes Cloud-to-Edge-KI-Ökosystem treibt GIGABYTE intelligente Computing-Lösungen für Unternehmen und Endverbraucher weiter voran.

GIGABYTE Celebrates 40 Years of Trusted Innovation and the Future of Computing

Im Mittelpunkt dieser 40-jährigen Entwicklung steht das kontinuierliche Bestreben, Technologie für Nutzer im Alltag zuverlässiger, leistungsfähiger und praktischer zu machen. Im Laufe der Jahre hat GIGABYTE zahlreiche Produktlinien und Konzepte eingeführt, die mehrere Produktgenerationen begleitet haben, darunter das Ultra-Durable™-Design, die leistungsorientierte Super-Overclock-Series und das Konzept Project STEALTH für einen eleganten und benutzerfreundlicheren PC-Aufbau.

Dieses langfristige Engagement hat GIGABYTE für einzelne Produkte weltweit führende Auszeichnungen eingebracht, darunter die CES Innovation Awards, die COMPUTEX Best Choice Awards, die Red Dot Design Awards und die iF Design Awards. Diese Auszeichnungen würdigen Aspekte wie Technologie, Leistung, Design und Benutzererfahrung und unterstreichen den Anspruch von GIGABYTE, Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen von Nutzern und Industrie gerecht werden.

Während GIGABYTE diesen Meilenstein feiert, wird das 40-jährige Jubiläum auch zu einem gemeinsamen Moment mit der globalen Community, die mit der Marke Systeme gebaut, gespielt, gestaltet und sich weiterentwickelt hat. Unter dem Kampagnenmotto „ENTER INFINITY" feiert GIGABYTE nicht nur das 40-jährige Bestehen, sondern richtet den Blick auch auf die nächste Generation von Gaming-, Kreativ-, KI- und Computing-Erlebnissen.

Anlässlich dieser Entwicklung startet GIGABYTE die Kampagne „My Perfect Setup" und lädt Nutzer dazu ein, ihre GIGABYTE-Geschichten zu teilen und sich mit ihrem Namen auf der „40th Anniversary Wall of Fame" zu verewigen. Teilnehmer haben die Chance, ein Motherboard in Sonderedition sowie ein Geschenkpaket zum 40-jährigen Jubiläum zu gewinnen. Weitere technische Meilensteine und Innovationen finden Sie auf der Kampagnenseite GIGABYTE │ ENTER INFINITY.

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