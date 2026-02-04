"هواوي" تُطلق منتجات جديدة مبتكرة في مدريد ، وتعرض تشكيلة مذهلة

مدريد ، 4 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- يسر "هواوي" أن تعلن عن (الإطلاق القادم لمنتجات HUAWEI المبتكرة) في مدينة مدريد بإسبانيا ، والذي من المقرر أن يحدث في 26 فبراير 2026. في قلب هذا الحدث تأتي الرؤية التي تحمل شعار "الآن وقت الجري" ، والتي تدب فيها الحياة من خلال مجموعة كاملة من المنتجات المتطورة. سيختبر الحضور الحدود الجديدة في الأجهزة القابلة للارتداء الذكية، والهواتف الذكية، والأجهزة الصوتية، والأجهزة اللوحية؛ حيث تعيد التطورات المركزة في تكنولوجيا الصحة واللياقة البدنية، والتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، والمنظومات الذكية السلسة تحديد ما يمكن عمله.

أحد أكثر الابتكارات المنتظر الكشف عنها هي ساعة HUAWEI WATCH GT Runner 2 ، وهو جهاز قابل للارتداء من الجيل التالي صُنع بالتعاون مع أسطورة الماراثون "إليود كيبشوج" وفريقه الرائد في الجري. تم تصميمها لإحداث نقلة نوعية في كيفية تدريب العدائين ، وتوفر دقة لتحديد الموقع غير مسبوقة ومجموعة من ميزات الجري المتقدمة ، مما يرفع الأداء مع الذكاء الاحترافي.

تشهد فئة الهواتف الذكية عودة هاتف HUAWEI Mate 80 Pro الذي طال انتظاره، حيث أعادت "هواوي" تقديمه على الساحة الدولية. باعتباره حجر الزاوية في سلسلة "هواوي" الرائدة ، يتميز الجهاز بتصميم "الحلقات الفضائية المزدوجة الأيقونية" الجديد ، وهو تطور راقٍ يحسّن الجمال الكلاسيكي بأسلوب حديث. خضع نظام الكاميرا أيضًا إلى ترقية كبيرة ، حيث تم تصميم "نظام الكاميرا بالألوان الحقيقية" لتقديم قدرات تقدم ملحوظ في إعادة إنتاج الألوان وقدرات التصوير الديناميكية.

بالنسبة للمغامرين ومحبي اللياقة البدنية المخصصين ، يُنتظر أن تثير ساعة HUAWEI WATCH Ultimate 2 الإعجاب بالابتكارات المزدوجة في التصميم والوظائف. التحديث الرئيسي هو وضع الجولف المعزز ، الذي يوفر تجربة أكثر تقدمًا وذكاءً على مضمار الجولف. سيسلط الحدث الضوء أيضًا على التقدم الكبير في الأجهزة القابلة للارتداء الصوتية والأجهزة القابلة للارتداء خفيفة الوزن. تم تصميم HUAWEI FreeBuds Pro 5 ، وهي سماعات الأذن بتقنية "الاستريو اللاسلكي الواقعي" (True Wireless Stereo) من الجيل التالي من "هواوي"، لرفع جودة الصوت وإلغاء الضوضاء مع توفير الراحة طوال اليوم. في هذه الأثناء ، تبقى سوارات سلسلة HUAWEI Band 11 Series متقدمةً على الاتجاهات النظيرة مع تصميم جديد وشبابي وخيارات ألوان نابضة بالحياة ، وهي مصممة لتنشيط رحلة الصحة واللياقة البدنية الفريدة لكل مستخدم.

يملأ جهاز HUAWEI MatePad Mini اللوحي الفراغ في عروض الأجهزة اللوحية الصغيرة الحجم من "هواوي"، مما يوحّد استراتيجيًا عائلة MatePad لتقديم تجربة سلسة على مستوى جميع الأحجام. مع تصميم أنيق وشاشة مريحة للعين ، فإنه يفتح آفاق إمكانيات جديدة لسيناريوهات الحركة مثل التنقل اليومي، والعمل المكتبي، والسفر التجاري.

مع مجموعة رائعة من المنتجات الجديدة ، سيكون حدث إطلاق مدريد بمثابة منصة حاسمة لشركة "هواوي" لإظهار التزامها المتواصل بالابتكار بشكل منهجي على مستوى منظومة الأجهزة الذكية. "الآن وقت الجري". في 26 فبراير ، شاهِد المستقبل.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg