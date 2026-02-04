Huawei запустит продажу инновационных новых продуктов в Мадриде, продемонстрировав ослепительную линейку

МАДРИД, 4 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания HUAWEI рада объявить о предстоящем запуске продаж инновационных продуктов Huawei в Мадриде, Испания, который состоится 26 февраля 2026 года. За основу этого мероприятия взята концепция «Now is Your Run» (Теперь ваш забег), которая воплощается в жизнь полным набором самых передовых продуктов. Участники познакомятся с новым уровнем в области интеллектуальных носимых устройств, смартфонов, аудиоустройств и планшетов, на котором целенаправленные достижения в области технологий для здоровья и фитнеса, фотографии профессионального качества и целостных интеллектуальных экосистем коренным образом меняют границы возможного.

Huawei Innovative Product Launch in Madrid

Одной из самых ожидаемых новинок являются часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 — носимое устройство нового поколения, созданное совместно с легендой марафонов Элиудом Кипчоге (Eliud Kipchoge) и его элитной командой по бегу. Эти часы, разработанные для трансформации тренировочного процесса бегунов, предлагают беспрецедентную точность позиционирования и набор передовых функций для бега, повышающих эффективность благодаря профессиональному интеллекту.

В категории смартфонов мы увидим долгожданное возвращение модели HUAWEI Mate 80 Pro, поскольку компания Huawei вновь выводит его на международную арену. Являясь краеугольным камнем флагманской серии Huawei, это устройство отличается новым характерным дизайном в виде двойных космических колец — изысканной эволюцией, совершенствующей классическую эстетику применением современного стиля. Система камер также прошла значительную модернизацию для создания системы True-to-Color, предлагающей замечательные достижений в области цветопередачи и возможностей динамической съемки.

Созданные для любителей активного отдыха и преданных энтузиастов фитнеса часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 впечатляют двойным набором инноваций в плане дизайна и функциональности. Главным усовершенствованием является расширенный режим гольфа, обеспечивающий более передовые и интеллектуальные возможности на поле для гольфа. На мероприятии также будут представлены значительные достижения в области аудио и легких носимых устройств. HUAWEI FreeBuds Pro 5 — беспроводные наушники True Wireless Stereo нового поколения от Huawei — спроектированы для повышения качества звука и шумоподавления, обеспечивая при этом комфорт на протяжении всего дня. В то же время браслет HUAWEI Band 11 Series остается впереди тренда — предлагая свежий, молодежный дизайн и яркую цветовую палитру, он должен зарядить энергией уникальный путь каждого пользователя к здоровью и фитнесу.

HUAWEI MatePad Mini заполняет пробел в предложениях малогабаритных планшетов HUAWEI, стратегически объединяя семейство MatePad, чтобы обеспечить единообразную среду на устройствах всех размеров. Благодаря элегантному дизайну и комфортному для зрения дисплею он открывает новые возможности для таких мобильных сценариев использования, как поездки на работу, офисная работа и командировки.

Благодаря впечатляющему набору новых изделий мероприятие в Мадриде по запуску продаж послужит решающей платформой для Huawei, чтобы систематически продемонстрировать свою неустанную приверженность инновациям в экосистеме интеллектуальных устройств. Теперь ваш забег. Станьте свидетелями наступления будущего 26 февраля.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg