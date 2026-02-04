Huaweiがマドリードで革新的な新製品を発表予定、華やかなラインアップを披露

マドリード、2026年2月4日 /PRNewswire/ -- Huaweiは、2026年2月26日にスペイン・マドリードで開催される「HUAWEI革新的製品発表会（HUAWEI Innovative Product Launch）」の開催を発表しました。このイベントの核となるのは、「今こそ、自分の走りを（Now is Your Run）」というビジョンであり、最先端製品のフルラインアップを通じて具現化されます。参加者は、スマートウェアラブル、スマートフォン、オーディオ機器、タブレット端末における新たなフロンティアを体験します。そこでは、ヘルス＆フィットネス分野で重点的に進化した技術、プロフェッショナルレベルの撮影性能、そしてシームレスなインテリジェントエコシステムが、可能性を再定義します。

中でも最も期待されている発表の一つが、マラソン界のレジェンドであるEliud KipchogeおよびそのエリートランニングチームとHuaweiが共同開発した次世代ウェアラブル「HUAWEI WATCH GT Runner 2」です。ランナーのトレーニング体験を変革するために設計されたこのモデルは、かつてないレベルのポジショニング精度と高度なランニング機能のラインアップを備え、プロフェッショナルレベルのインテリジェント機能によってパフォーマンス向上を支援します。

Huawei Innovative Product Launch in Madrid

スマートフォンのカテゴリーでは、Huaweiが「HUAWEI Mate 80 Pro」を再び国際舞台に投入し、待望の復活となります。 Huaweiのフラッグシップシリーズを象徴する本デバイスは、新たに「Iconic Dual Space Rings」デザインを採用し、 クラシックな美学を現代的なスタイルで磨き上げた洗練された進化を体現しています。カメラシステムも大幅に刷新され、トゥルートゥカラー（True-to-Color）カメラシステムにより、色再現性の向上とダイナミックな撮影性能の強化を実現しています。

アウトドアを楽しむアドベンチャー志向のユーザーや、熱心なフィットネス愛好家に向けて、HUAWEI WATCH Ultimate 2は、デザインと機能性の両面における革新によって高い訴求力を発揮します。主なアップグレードとしてゴルフモードが強化され、ゴルフコースにおいてより高度でスマートな体験を提供します。このイベントでは、オーディオおよび軽量ウェアラブル分野における重要な進化にも焦点が当てられます。HUAWEI FreeBuds Pro 5は、Huaweiの次世代完全ワイヤレスステレオイヤホンで、音質とノイズキャンセリング性能の向上を実現するとともに、一日中快適に使用できる装着性を提供するよう設計されています。HUAWEI FreeBuds Pro 5は、Huaweiの次世代トゥルーワイヤレスステレオイヤホンです。一方、HUAWEI Band 11シリーズは、フレッシュで若々しいデザインと鮮やかなカラーオプションでトレンドを先取りし、各ユーザーの健康・フィットネスへの取り組みに活力を与えます。

HUAWEI MatePad Miniは、HUAWEIタブレットにおける小型サイズのラインアップの空白を補完し、MatePadファミリー全体の一貫性を高めることで、あらゆるサイズでシームレスな体験を提供します。本デバイスは、洗練されたデザインと目に優しいディスプレイを備え、通勤、オフィスワーク、出張といった日常のモバイル利用シーンに新たな可能性をもたらします。

印象的な新製品の数々を揃えたマドリードでの発表イベントは、Huaweiがスマートデバイスのエコシステム全体にわたる革新への揺るぎない取り組みを包括的に示す、重要な発信の場となります。今こそ、自分の走りを（Now is Your Run）。2月26日、未来をその目で確かめてください。

