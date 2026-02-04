Huawei Madrid'de Yenilikçi Yeni Ürünlerini Tanıtacak ve Göz Kamaştırıcı Bir Ürün Grubu Sergileyecek

MADRID, 4 Şubat 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, 26 Şubat 2026 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirilecek olan HUAWEI Yenilikçi Ürün Lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu etkinliğin merkezinde yer alan "Koşma sırası sende" vizyonu, son teknoloji ürünlerden oluşan eksiksiz bir paketle hayat buluyor. Katılımcılar, sağlık ve fitness teknolojisi, profesyonel düzeyde fotoğrafçılık ve sorunsuz akıllı ekosistemlerdeki odaklanmış ilerlemelerin mümkün olanı yeniden tanımladığı akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı telefonlar, ses cihazları ve tabletlerdeki yeni sınırı deneyimleyecekler.

Huawei Innovative Product Launch in Madrid

En çok beklenen tanıtımlardan biri, maraton efsanesi Eliud Kipchoge ve seçkin koşu ekibiyle birlikte yaratılan yeni nesil bir giyilebilir cihaz olan HUAWEI WATCH GT Runner 2. Koşucuların antrenman yapma şeklini dönüştürmek için tasarlanan bu ürün, benzersiz konumlandırma hassasiyeti ve bir dizi gelişmiş koşu özelliği sunarak profesyonel düzeyde zeka ile performansı yükseltir.

Huawei'nin uluslararası sahneye yeniden çıkardığı HUAWEI Mate 80 Pro, akıllı telefon kategorisinde uzun zamandır beklenen geri dönüşünü gerçekleştirdi. Huawei'nin amiral gemisi serisinin temel taşlarından biri olan cihaz, klasik estetiği modern tarzla zarifleştiren sofistike bir evrim olan yeni Iconic Dual Space Rings tasarımına sahiptir. Kamera sistemi de, renk üretimi ve dinamik yakalama özelliklerinde dikkate değer ilerlemeler sağlamak üzere tasarlanan True-to-Color Kamera Sistemi ile önemli bir yükseltmeden geçmiştir.

HUAWEI WATCH Ultimate 2, açık hava maceracıları ve özel fitness meraklıları için tasarım ve işlevsellikteki ikili yeniliklerle etkilemeye hazır. Önemli bir yükseltme, golf sahasında daha gelişmiş ve akıllı bir deneyim sunan gelişmiş golf modudur. Etkinlikte ayrıca ses ve hafif giyilebilir cihazlar alanındaki önemli ilerlemelere de dikkat çekilecek. Huawei'in yeni nesil Gerçek Kablosuz Stereo kulaklıkları HUAWEI FreeBuds Pro 5, tüm gün konfor sağlarken ses kalitesini ve gürültü engellemeyi yükseltmek için tasarlandı. Bu arada HUAWEI Band 11 Serisi, taze, genç bir tasarım ve canlı renk seçenekleriyle trendin önüne geçti ve her kullanıcının benzersiz sağlık ve fitness yolculuğuna enerji vermek için tasarlandı.

HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI tabletlerin küçük boyutlu alternatiflerindeki boşluğu dolduruyor ve tüm boyutlarda sorunsuz bir deneyim sunmak için MatePad ailesini stratejik olarak birleştiriyor. Şık tasarımı ve göz yormayan ekranıyla işe gidip gelme, ofis işleri ve iş seyahatleri gibi mobil senaryolar için yeni olanaklar sunar.

Etkileyici bir dizi yeni ürünle Madrid lansman etkinliği, Huawei'nin akıllı cihaz ekosistemi genelinde inovasyona olan aralıksız bağlılığını sistematik olarak göstermesi için kesin bir platform görevi görecek. Koşma sırası sende. 26 Şubat'ta geleceğe tanıklık edin.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg