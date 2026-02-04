Huawei wird in Madrid innovative neue Produkte vorstellen und eine beeindruckende Produktpalette präsentieren

MADRID, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Huawei freut sich, den bevorstehenden HUAWEI Innovative Product Launch in Madrid, Spanien, bekannt zu geben, der am 26. Februar 2026 stattfinden wird. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die Vision „Now is Your Run", die durch eine umfassende Palette innovativer Produkte zum Leben erweckt wird. Die Teilnehmer werden die neuesten Entwicklungen im Bereich der intelligenten Wearables, Smartphones, Audiogeräte und Tablets erleben, wo konzentrierte Fortschritte in den Bereichen Gesundheits- und Fitness-Technologie, professionelle Fotografie und nahtlose intelligente Ökosysteme neue Maßstäbe setzen.

Huawei Innovative Product Launch in Madrid

Eine der mit Spannung erwarteten Neuvorstellungen ist die HUAWEI WATCH GT Runner 2, ein Wearable der nächsten Generation, das gemeinsam mit der Marathonlegende Eliud Kipchoge und seinem Elite-Laufteam entwickelt wurde. Sie wurde konzipiert, um das Training von Läufern zu revolutionieren, und bietet eine beispiellose Positionsgenauigkeit sowie eine Reihe fortschrittlicher Lauf-Funktionen, die die Leistung mit professioneller Intelligenz steigern.

In der Kategorie Smartphones erlebt das HUAWEI Mate 80 Pro sein lang erwartetes Comeback, da Huawei es erneut auf den internationalen Markt bringt. Als Eckpfeiler der Flaggschiff-Serie von Huawei verfügt das Gerät über das neue ikonische Dual Space Rings-Design — eine raffinierte Weiterentwicklung, die klassische Ästhetik mit modernem Stil verbindet. Auch das Kamerasystem wurde erheblich verbessert. Das True-to-Color Camera System wurde entwickelt, um bemerkenswerte Fortschritte bei der Farbwiedergabe und den dynamischen Aufnahmefunktionen zu erzielen.

Für Outdoor-Abenteurer und engagierte Fitnessbegeisterte bietet die HUAWEI WATCH Ultimate 2 beeindruckende Innovationen in Bezug auf Design und Funktionalität. Ein wichtiges Upgrade ist der verbesserte Golfmodus, der ein noch fortschrittlicheres und intelligenteres Erlebnis auf dem Golfplatz ermöglicht. Auf der Veranstaltung werden auch bedeutende Fortschritte im Bereich Audio und leichte Wearables vorgestellt. Die HUAWEI FreeBuds Pro 5, die True Wireless Stereo-Ohrhörer der nächsten Generation von Huawei, wurden entwickelt, um die Klangqualität und Geräuschunterdrückung zu verbessern und gleichzeitig den ganzen Tag über Komfort zu bieten. Die HUAWEI Band 11 Series hingegen ist mit ihrem frischen, jugendlichen Design und den lebhaften Farboptionen dem Trend voraus und wurde entwickelt, um jeden Nutzer auf seinem individuellen Weg zu Gesundheit und Fitness zu unterstützen.

Das HUAWEI MatePad Mini füllt die Lücke im Angebot der kleinen HUAWEI-Tablets und rundet die MatePad-Familie strategisch ab, um ein nahtloses Erlebnis über alle Größen hinweg zu bieten. Mit seinem schlanken Design und dem augenschonenden Display eröffnet es neue Möglichkeiten für mobile Szenarien wie Pendeln, Büroarbeit und Geschäftsreisen.

Mit einer beeindruckenden Auswahl an neuen Produkten wird das Launch-Event in Madrid für Huawei als ideale Plattform dienen, um sein unermüdliches Engagement für Innovationen im gesamten Ökosystem der Smart Devices systematisch zu demonstrieren. Jetzt sind Sie an der Reihe. Werden Sie am 26. Februar Zeuge der Zukunft.

