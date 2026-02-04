Huawei, con la sua incredibile gamma di prodotti, lancerà nuove proposte innovative a Madrid

MADRID, 4 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Huawei è lieta di annunciare l'imminente lancio dei nuovi prodotti HUAWEI a Madrid, in Spagna, nel corso di un appuntamento in programma il 26 febbraio 2026. Al cuore dell'evento c'è la visione "Now is Your Run", che prende il via con una suite completa di prodotti all'avanguardia. I partecipanti potranno sperimentare la nuova frontiera dei dispositivi indossabili intelligenti, degli smartphone, dei dispositivi audio e dei tablet, in cui i progressi mirati nella tecnologia per la salute e il fitness, la fotografia di livello professionale e gli ecosistemi intelligenti perfettamente integrati ridefiniscono i limiti del possibile.

Huawei Innovative Product Launch in Madrid

Una delle novità più attese è HUAWEI WATCH GT Runner 2, un indossabile di nuova generazione creato in collaborazione con la leggenda della maratona Eliud Kipchoge e con il suo fantastico team di runner. Progettato per trasformare le modalità di allenamento nella corsa, offre una precisione di posizionamento senza precedenti e una serie di specifiche funzionalità avanzate, migliorando le prestazioni con intelligenza di livello professionale.

La categoria degli smartphone vede l'attesissimo ritorno di HUAWEI Mate 80 Pro, che Huawei ripropone sulla scena internazionale.Tra i pilastri della serie di punta di Huawei, il dispositivo presenta il nuovo e iconico design Dual Space Rings, un'evoluzione sofisticata che rifinisce l'estetica classica con uno stile moderno. Anche il sistema della telecamera è stato rinnovato a fondo, con il sistema True-to-Color Camera progettato per migliorare nettamente la riproduzione cromatica e le capacità di acquisizione dinamica.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 si prepara a stupire gli amanti delle avventure all'aria aperta e del fitness, grazie a una doppia innovazione nel design e nella funzionalità. Un aggiornamento fondamentale è la modalità golf migliorata, che offre un'esperienza più avanzata e intelligente sul campo da golf. L'evento metterà inoltre in luce i progressi significativi nei settori dell'audio e degli indossabili leggeri. Gli auricolari True Wireless Stereo di nuova generazione HUAWEI FreeBuds Pro 5 sono progettati per ottimizzare la qualità del suono e la cancellazione del rumore, garantendo al contempo il massimo comfort per tutto il giorno. Nel frattempo la linea HUAWEI Band 11, progettata per dare energia al percorso di salute e fitness di ogni utente, conferma di essere all'avanguardia con un design fresco e giovanile e una scelta di colori vivaci.

HUAWEI MatePad Mini colma il vuoto nell'offerta di tablet HUAWEI compatti, unificando strategicamente la famiglia MatePad per offrire un'esperienza senza problemi con i prodotti di tutte le dimensioni. Grazie al design elegante e al display studiato per il comfort visivo apre nuove possibilità negli scenari di mobilità come spostamenti, lavoro in ufficio e viaggi d'affari.

Con una serie incredibile di nuovi prodotti, l'evento di lancio di Madrid servirà per Huawei da piattaforma definitiva con cui dimostrare in modo sistematico il proprio instancabile impegno verso l'innovazione nell'intero ecosistema dei dispositivi intelligenti. Now is Your Run. Il 26 febbraio, scopri il futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg