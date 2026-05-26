Huawei Gelar Global C&I Visionaries Summit Ketiga, Dorong Akselerasi Transisi Energi Hijau di Berbagai Industri

Menurut Vice President, Huawei, sekaligus President, Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, Zhou Jianjun, segmen residensial serta C&I kini menjadi motor utama yang mempercepat transisi energi bersih. Untuk itu, Huawei terus memperkuat kapabilitas dan memberdayakan mitra melalui solusi fotovoltaik (PV) dan sistem penyimpanan energi (ESS) yang efisien dan kompetitif.

Sementara itu, Chief Marketing Officer (CMO), Huawei Digital Power, Xia Hesheng, menegaskan bahwa prioritas pada pelanggan, dedikasi, dan konsistensi merupakan prinsip yang dipegang Huawei. Menurutnya, Huawei Digital Power selalu mengutamakan kualitas produk dan layanan dalam setiap tahap siklus hidup produk, serta berkolaborasi dengan mitra global untuk menghadirkan standar layanan yang semakin unggul.

President, Residential and C&I Marketing and Sales Service, Huawei Digital Power, Jack Tong, memperkenalkan strategi terbaru Huawei FusionSolar untuk segmen C&I sekaligus meluncurkan sejumlah produk baru. Solusi One-Fits-All 2.0 diklaim mampu menurunkan levelized cost of electricity (LCOE), menghadirkan pasokan listrik yang aman dan andal dari proses pembangkitan hingga konsumsi, sekaligus meningkatkan levelized benefit of electricity (LBOE).

Di sisi lain, President, Technical Service & Operation Department, Huawei Digital Power, Allen Zeng, menjelaskan bahwa tim layanan Huawei mengintegrasikan layanan dan perangkat secara menyeluruh dengan mengedepankan kualitas premium, aktivitas operasional dan pemeliharaan (O&M) yang andal, serta jaminan kinerja guna mendukung kesuksesan proyek dalam jangka panjang.

Tim pakar Huawei FusionSolar juga memaparkan berbagai solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek berskala besar, menengah, dan kecil. Mereka turut mengulas penerapan inovatif solusi terintegrasi PV+ESS+charger, serta berbagi wawasan, strategi, studi kasus, dan metodologi pemasaran berbasis AI agar pelaku industri dapat mempercepat transformasi energi.

Sebanyak 14 pelaku industri dari berbagai negara turut membagikan pengalaman dan praktik terbaik tentang penerapan solusi energi untuk beragam sektor, mulai dari supermarket, hotel, rantai pendingin (cold chain), logistik, manufaktur, hingga kawasan bisnis. Pembahasan mencakup desain solusi, pelaksanaan proyek, hingga strategi operasional yang bernilai tambah untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan nilai bisnis.

Di Belanda, dinas pemadam kebakaran memperoleh pasokan energi yang lebih aman dan berkelanjutan.

Di Myanmar, sebuah pabrik minuman berhasil meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya operasional.

Di Jerman, kawasan bisnis mampu mengatasi tantangan transformasi energi dan menjaga keunggulan operasional, sedangkan sektor logistik setempat turut merasakan manfaat nyata.

Di Malaysia, sebuah pabrik baterai berhasil memperoleh pasokan energi hijau yang andal meski beroperasi di lingkungan yang menantang.

Di wilayah pegunungan Pakistan, rumah sakit mendapatkan pasokan listrik stabil selama 24 jam yang mendukung layanan kesehatan tanpa gangguan.

Di Chile, sebuah pabrik mampu menjaga kelangsungan produksi sekaligus menurunkan biaya listrik.

Di Brasil, sebuah jaringan supermarket menghadirkan pasokan energi yang andal dan menjadi pelopor pemanfaatan energi di sektor ritel.

menghadirkan pasokan energi yang andal dan menjadi pelopor pemanfaatan energi di sektor ritel. Di Meksiko, pabrik makanan berhasil memangkas biaya listrik dan meningkatkan efisiensi energi.

Di Kenya, sekolah-sekolah mulai memanfaatkan energi hijau untuk mendukung pendidikan yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon.

Huawei menilai para pelaku industri C&I berperan penting memperluas akses energi, mempercepat transformasi hijau, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Melalui ajang ini, sejumlah pemimpin industri global berhasil mempertemukan kebutuhan nyata di lapangan dengan inovasi teknologi, sekaligus mempercepat adopsi solusi PV+ESS+charger di berbagai sektor. Ke depan, Huawei Digital Power menegaskan akan terus memperdalam kolaborasi bersama mitra global melalui pendekatan yang terbuka dan saling menguntungkan guna mempercepat pembangunan industri yang berkelanjutan serta mewujudkan masa depan yang lebih hijau.

Informasi selengkapnya tentang Huawei Digital Power:

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit/

SOURCE Huawei Digital Power