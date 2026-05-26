화웨이, 제3회 글로벌 C&I 비저너리 서밋 개최하며 다양한 산업 전반의 더 친환경적인 미래 형성

둥관, 중국 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 화웨이 디지털 파워(Huawei Digital Power)가 던(Dawn) 및 호라이즌(Horizon) 세션을 특징으로 하는 4일간의 행사인 제3회 글로벌 C&I 비저너리 서밋(3rd Global C&I Visionaries Summit)을 개최했다. 50개국에서 800명 이상의 참가자가 문화적 가치, 전략 및 신제품 출시, 최첨단 상업 및 산업(Commercial and Industrial, C&I) 솔루션 및 성공 사례를 탐구하며 디지털화와 저탄소 발전의 미래 트렌드를 형성했다.

화웨이 부사장 겸 화웨이 디지털 파워 글로벌 마케팅, 세일즈 및 서비스 부문의 사장 저우 젠쥔(Zhou Jianjun)은 주거 및 C&I 부문이 청정에너지 전환을 이끌고 있다고 밝혔다. 화웨이는 역량을 강화하고 파트너들에게 힘을 실어주며 비용 효율적인 PV 및 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS) 솔루션을 제공하고 있다.

(PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

화웨이 디지털 파워 부문의 샤 허성(Xia Hesheng) 최고 마케팅 책임자는 고객 중심, 헌신 및 지속성이라는 화웨이의 핵심 가치를 강조했다. 화웨이 디지털 파워는 전체 생애주기에 걸친 제품과 서비스의 품질을 최우선으로 하며 글로벌 파트너들과 협력하여 우수성을 추진하고 있다.

화웨이 디지털 파워 주거 및 C&I 마케팅 및 세일즈 서비스 부문의 잭 통(Jack Tong) 사장은 화웨이 퓨전솔라(FusionSolar) C&I 전략과 신제품을 공개했다. 원 핏 올 2.0(One-Fits-All 2.0) 솔루션은 균등화 전력 비용(Levelized Cost of Electricity, LCOE)을 줄이고 발전부터 소비까지 안전하고 신뢰할 수 있는 전력을 보장하며 더 높은 균등화 전력 편익(Levelized Benefit of Electricity, LBOE)을 달성한다.

화웨이 디지털 파워 기술 서비스 및 운영 부서의 앨런 젱(Allen Zeng) 사장은 화웨이 디지털 파워의 서비스 팀이 서비스와 장비를 시너지화하고 프리미엄 품질, 신뢰할 수 있는 O&M 및 성능 보장을 결합하여 장기적인 성공을 보장한다고 밝혔다.

화웨이 퓨전솔라 솔루션 전문가 팀은 대형, 중형 및 소형 규모의 프로젝트를 위한 맞춤형 솔루션을 소개하고 PV+ESS+충전기 통합 솔루션의 혁신적인 적용을 탐구했다. AI 기술을 기반으로 글로벌 비저너리들에게 역량을 부여하기 위한 인사이트, 전략, 사례 연구, 마케팅 방법론을 제공했다.

14명의 글로벌 비저너리들이 솔루션 설계, 프로젝트 실행, 부가가치 운영을 아우르며 효율성을 높이고 지속가능성을 구축하며 고객 가치를 향상하기 위해 슈퍼마켓, 호텔, 콜드 체인, 물류, 제조 및 비즈니스 파크를 포함한 주요 C&I 애플리케이션 시나리오에 대한 인사이트와 사례를 공유했다.

네덜란드에서는 소방서가 더 안전하고 지속 가능한 에너지를 확보했다.

미얀마의 음료 공장은 효율성을 개선하고 비용을 절감했다.

독일에서는 비즈니스 파크가 변혁 과제를 극복하여 운영 우수성을 보장했으며, 현지 물류 산업이 실질적인 혜택을 확보했다.

말레이시아에서는 배터리 공장이 험난한 환경에서 신뢰할 수 있는 녹색 전력을 달성했다.

파키스탄 산악 지역에서는 병원이 24/7 안정적인 전력 공급을 확보하여 생명을 지켰다.

칠레에서는 공장이 더 낮은 전기 비용으로 중단 없는 생산을 보장했다.

브라질의 슈퍼마켓은 신뢰할 수 있는 전력을 보장하며 소매 에너지 애플리케이션을 개척했다.

멕시코의 식품 공장은 전기 비용을 줄이며 더 높은 에너지 효율을 달성했다.

케냐에서는 학교들이 녹색 에너지를 수용하여 저탄소 교육으로 가는 길을 밝혔다.

C&I 비저너리들은 포용적 에너지 접근, 친환경 전환, 고품질 성장을 추진하고 있다. 이번 서밋은 글로벌 리더들을 하나로 모아 실세계 요구와 혁신을 일치시키며 PV+ESS+충전기 도입을 가속화했다. 화웨이 디지털 파워는 개방성과 공동 성공의 원칙에 따라 파트너십을 심화하고 지속 가능한 산업 발전을 발전시켜 더 친환경적인 미래를 형성해 나갈 것이다.

서밋에 대한 자세한 내용은 화웨이 디지털 파워 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit/

SOURCE Huawei Digital Power