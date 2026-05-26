Huawei organizuje 3. globálny samit vizionárov v oblasti komerčných a priemyselných riešení v snahe formovať zelenšiu budúcnosť
News provided byHuawei Digital Power
May 26, 2026, 05:09 ET
DONGGUAN, Čína, 26. máj 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei Digital Power usporiadala 3. globálny samit vizionárov v oblasti komerčných a priemyselných riešení. Ide o štvordňové podujatie, ktoré zahŕňalo aj stretnutia Dawn a Horizon. Viac ako 800 účastníkov z 50 krajín skúmalo kultúrne hodnoty, stratégie a uvádzanie nových produktov na trh, špičkové komerčné a priemyselné (C&I) riešenia a úspešné príbehy s cieľom formovať budúce trendy v digitalizácii a nízkouhlíkovom rozvoji.
Zhou Jianjun, viceprezident spoločnosti Huawei a prezident globálneho marketingu, predaja a služieb spoločnosti Huawei Digital Power, uviedol, že rezidenčný sektor a sektor C&I sú v prechode na čistú energiu lídrami. Huawei posilňuje kapacity a podporuje partnerov tým, že poskytuje nákladovo efektívne riešenia pre fotovoltiku a systémy skladovania energie (ESS).
Xia Hesheng, riaditeľka marketingu spoločnosti Huawei Digital Power, vyzdvihla základné hodnoty spoločnosti Huawei, ako sú zameranie na zákazníka, odhodlanie a vytrvalosť. Huawei Digital Power uprednostňuje kvalitu produktov a služieb počas celého životného cyklu a spolupracuje s globálnymi partnermi v snahe dosahovať excelentnosť.
Jack Tong, prezident marketingu a predaja pre rezidenčný sektor a C&I spoločnosti Huawei Digital Power, predstavil stratégiu a nové produkty spoločnosti Huawei pod názvom FusionSolar C&I. Riešenie One-Fits-All 2.0 znižuje náklady na elektrinu (LCOE) a zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú energiu od výroby až po spotrebu, čím sa dosahuje vyšší úžitok z elektriny (LBOE).
Allen Zeng, prezident oddelenia technických služieb a prevádzky spoločnosti Huawei Digital Power, poznamenal, že servisné tímy spoločnosti Huawei Digital Power súčinne využívajú služby a zariadenia, pričom kombinujú prémiovú kvalitu, spoľahlivú prevádzku a údržbu, ako aj záruku výkonu na zaistenie dlhodobého úspechu.
Tím expertov na riešenie Huawei FusionSolar predstavil riešenia šité na mieru pre veľké, stredné a malé projekty a preskúmal inovatívne využitie integrovaného riešenia PV+ESS+nabíjačka. Na základe technológií AI ponúkli poznatky, stratégie, prípadové štúdie a marketingové metodiky na podporu globálnych vizionárov.
14 globálnych vizionárov sa podelilo o poznatky a postupy pre kľúčové scenáre aplikácií C&I, vrátane supermarketov, hotelov, chladiarenského reťazca, logistiky, výroby a obchodných parkov. Zahrnuté sú všetky fázy od návrhu riešení, cez realizáciu projektov až po operácie s pridanou hodnotou, s cieľom zvýšiť efektívnosť, budovať udržateľnosť a zvyšovať hodnotu pre zákazníka.
- V Holandsku hasičský zbor zaistil bezpečnejšiu a udržateľnú energiu.
- V Mjanmarsku sa továrni na výrobu nápojov podarilo zvýšiť efektivitu a znížiť náklady.
- V Nemecku prekonal podnikateľský park transformačné výzvy, dosiahol prevádzkovú excelentnosť a miestny logistický priemysel získal hmatateľné výhody.
- V Malajzii začala továreň na batérie vyrábať spoľahlivú zelenú energiu v náročných podmienkach.
- V pakistanských horách získala nemocnica stabilné zásobovanie elektrinou 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čím ochraňuje ľudské životy.
- V Čile zabezpečila továreň nepretržitú výrobu s nižšími nákladmi na elektrinu.
- V Brazílii si supermarket zaistil spoľahlivé napájanie, čo je priekopnícky spôsob, ako využívať energetické aplikácie v maloobchode.
- V Mexiku sa potravinárskej továrni podarilo znížiť náklady na elektrinu a dosiahnuť vyššiu energetickú účinnosť.
- V Keni školy prijali zelenú energiu a osvetlili tak cestu k nízkouhlíkovému vzdelávaniu.
Vizionári v oblasti C&I presadzujú inkluzívny prístup k energii, zelenú transformáciu a vysokokvalitný rast. Samit spojil svetových lídrov s cieľom zosúladiť potreby reálneho sveta s inováciami a urýchlili zavádzanie PV+ESS+nabíjačiek. Spoločnosť Huawei Digital Power, vedená otvorenosťou a spoločným úspechom, prehĺbi partnerstvá a podporí udržateľný rozvoj odvetvia s cieľom formovať zelenšiu budúcnosť.
Viac informácií o summite nájdete na oficiálnej webovej stránke Huawei Digital Power:
https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit
Share this article