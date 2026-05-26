Huawei Anjur Sidang Kemuncak Pemimpin Berwawasan C&I Global ke-3, Bentuk Masa Depan Lebih Hijau Merentas Pelbagai Industri

DONGGUAN, China, 26 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power menganjurkan Sidang Kemuncak Pemimpin Berwawasan C&I Global ke-3, sebuah acara selama empat hari yang menampilkan sesi Dawn and Horizon. Lebih 800 peserta dari 50 negara meneroka nilai budaya, strategi & pelancaran produk baharu, penyelesaian komersial dan industri (C&I) termaju, serta kisah kejayaan yang membentuk trend masa depan dalam pendigitalan dan pembangunan rendah karbon.

Zhou Jianjun, Naib Presiden Huawei dan Presiden Pemasaran, Jualan dan Perkhidmatan Global, Huawei Digital Power, menyatakan bahawa sektor kediaman dan C&I menerajui peralihan tenaga bersih. Huawei memperkukuh keupayaan dan memperkasakan rakan kongsi dengan menyediakan penyelesaian fotovolta (PV) dan sistem storan tenaga (ESS) berkesan kos.

Xia Hesheng, Ketua Pegawai Pemasaran (CMO) Huawei Digital Power, menekankan nilai teras Huawei yang berpusatkan pelanggan, dedikasi dan ketekunan. Huawei Digital Power mengutamakan kualiti produk dan perkhidmatan sepanjang keseluruhan kitar hayat, sambil bekerjasama dengan rakan kongsi global untuk memacu kecemerlangan.

Jack Tong, Presiden Perkhidmatan Pemasaran dan Jualan Kediaman dan C&I Huawei Digital Power, memperkenalkan strategi Huawei FusionSolar C&I serta produk baharu. Penyelesaian One-Fits-All 2.0 dapat mengurangkan kos elektrik teraras (LCOE) dan memastikan bekalan kuasa yang selamat serta boleh dipercayai bermula daripada penjanaan hingga penggunaan, sekali gus mencapai faedah elektrik teraras (LBOE) yang lebih tinggi.

Allen Zeng, Presiden Jabatan Perkhidmatan & Operasi Teknikal Huawei Digital Power, menyatakan bahawa pasukan perkhidmatan Huawei Digital Power mensinergikan perkhidmatan dan peralatan, selain menggabungkan kualiti premium, operasi dan penyelenggaraan (O&M) yang boleh dipercayai serta jaminan prestasi bagi memastikan kejayaan jangka panjang.

Pasukan pakar penyelesaian Huawei FusionSolar turut memperkenalkan penyelesaian tersuai untuk projek berskala besar, sederhana dan kecil, selain meneroka aplikasi inovatif penyelesaian bersepadu PV+ESS+pengecas. Berasaskan teknologi AI, mereka menawarkan pandangan, strategi, kajian kes dan metodologi pemasaran untuk memperkasakan pemimpin berwawasan global.

Seramai 14 pemimpin berwawasan global berkongsi pandangan dan amalan bagi senario aplikasi C&I yang utama termasuk pasar raya, hotel, rangkaian sejuk, logistik, pembuatan dan taman perniagaan yang merangkumi reka bentuk penyelesaian, pelaksanaan projek dan operasi nilai tambah bagi meningkatkan kecekapan, membina kemampanan dan memperkukuh nilai pelanggan.

Di Belanda, jabatan bomba memperoleh tenaga yang lebih selamat dan lestari.

Di Myanmar, sebuah kilang minuman meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos.

Di Jerman, sebuah taman perniagaan menangani cabaran transformasi dan memastikan kecemerlangan operasi, manakala industri logistik tempatan mendapat manfaat nyata.

Di Malaysia, sebuah kilang bateri mencapai kuasa hijau yang boleh dipercayai dalam persekitaran mencabar.

Di kawasan pergunungan Pakistan, sebuah hospital memperoleh bekalan kuasa stabil 24/7 bagi melindungi nyawa.

Di Chile, sebuah kilang memastikan pengeluaran tidak terganggu dengan kos elektrik lebih rendah.

Di Brazil, sebuah pasar raya menjamin bekalan kuasa yang boleh dipercayai, mempelopori aplikasi tenaga runcit.

Di Mexico, sebuah kilang makanan mengurangkan kos elektrik dan mencapai kecekapan tenaga yang lebih tinggi.

Di Kenya, sekolah-sekolah menerima pakai tenaga hijau untuk menerangi laluan menuju pendidikan rendah karbon.

Pemimpin berwawasan C&I memacu akses tenaga yang inklusif, transformasi hijau dan pertumbuhan berkualiti tinggi. Sidang kemuncak itu menyatukan pemimpin global untuk menyelaraskan keperluan dunia sebenar dengan inovasi, sekali gus mempercepat penerimagunaan PV+ESS+pengecas. Huawei Digital Power, berpandukan prinsip keterbukaan dan kejayaan bersama, akan mempererat kerjasama dan memajukan pembangunan industri mampan demi membentuk masa depan yang lebih hijau.

