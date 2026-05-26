Huawei, Farklı Sektörlerde Daha Yeşil Bir Geleceği Şekillendiren 3. Küresel C&I Vizyonerler Zirvesine Ev Sahipliği Yapıyor

DONGGUAN, Çin, 26 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power, Dawn ve Horizon oturumlarının yer aldığı dört günlük bir etkinlik olan 3. Küresel C&I Vizyonerler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. 50 ülkeden 800'ün üzerinde katılımcı, kültürel değer, strateji ve yeni ürün lansmanları, en son ticari ve endüstriyel (C&I) çözümler ile başarı öykülerini ele alarak dijitalleşme ve düşük karbonlu kalkınma alanındaki geleceğin trendlerini şekillendirdi.

image1

Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Digital Power Küresel Pazarlama, Satış ve Hizmetler Başkanı Zhou Jianjun, konut ve C&I sektörlerinin temiz enerjiye geçiş sürecine öncülük ettiğini belirtti. Huawei, uygun maliyetli PV ve enerji depolama sistemi (ESS) çözümleri sunarak yetkinliklerini güçlendiriyor ve iş ortaklarını destekliyor.

Huawei Digital Power Pazarlama Direktörü (CMO) Xia Hesheng, Huawei'nin müşteri odaklılık, adanmışlık ve sebattan oluşan temel değerlerini vurguladı. Huawei Digital Power, ürün ve hizmetlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca kaliteye öncelik vermekte ve mükemmelliği sağlamak için küresel ortaklarla işbirliği yapmaktadır.

Huawei Digital Power Konut ve C&I Pazarlama ve Satış Hizmetleri Başkanı Jack Tong, Huawei FusionSolar C&I stratejisini ve yeni ürünlerini tanıttı. One-Fits-All 2.0 çözümü, seviyelendirilmiş elektrik maliyetini (LCOE) düşürür ve üretimden tüketime kadar güvenli ve güvenilir enerji sağlayarak, daha yüksek seviyelendirilmiş elektrik faydası (LBOE) elde edilmesini sağlar.

Huawei Digital Power Teknik Servis ve Operasyon Bölümü Başkanı Allen Zeng, Huawei Digital Power'ın servis ekiplerinin hizmetler ile ekipmanlar arasında sinerji yarattığını ve uzun vadeli başarıyı sağlamak için üstün kalite, güvenilir işletme ve bakım hizmetleri ile performans garantisini bir araya getirdiğini belirtti.

Huawei FusionSolar çözüm uzman ekibi, büyük, orta ve küçük ölçekli projeler için özel olarak tasarlanmış çözümler sundu ve PV+ESS+şarj cihazı entegre çözümünün yenilikçi uygulamalarını ele aldı. Yapay zeka teknolojilerini temel alarak, küresel vizyonerlere destek olmak amacıyla içgörüler, stratejiler, vaka çalışmaları ve pazarlama metodolojileri sundular.

14 küresel vizyoner, verimliliği artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve müşteri değerini yükseltmek amacıyla süpermarketler, oteller, soğuk zincir, lojistik, imalat ve iş parkları gibi önemli C&I uygulama senaryolarına yönelik çözüm tasarımı, proje yürütme ve katma değerli operasyonları kapsayan içgörülerini ve uygulamalarını paylaştı.

Hollanda'da itfaiye teşkilatı daha güvenli ve sürdürülebilir enerjiyi güvence altına aldı.

Myanmar'da bir içecek fabrikası verimliliğini artırdı ve maliyetlerini düşürdü.

Almanya'da bir iş parkı, dönüşüm sürecindeki zorlukların üstesinden gelerek operasyonel mükemmelliği sağladı ve yerel lojistik sektörü somut faydalar elde etti.

Malezya'da bir akü fabrikası, zorlu koşullarda güvenilir yeşil enerji elde etmeyi başardı.

Pakistan'ın dağlık bölgelerinde bir hastane, hayatları kurtaran 7/24 kesintisiz elektrik kaynağına kavuştu.

Şili'de bir fabrika, daha düşük elektrik maliyetleri ile kesintisiz üretim sağladı.

Brezilya'da bir süpermarket, güvenilir elektrik tedarikini garanti altına alarak perakende enerji uygulamalarında öncü oldu.

Meksika'da bir gıda fabrikası, elektrik maliyetlerini düşürerek enerji verimliliğini artırdı.

Kenya'da okullar yeşil enerjiyi benimseyerek düşük karbonlu eğitime giden yolu aydınlattı.

C&I sektöründeki vizyonerler kapsayıcı enerji erişimini, yeşil dönüşümü ve yüksek kaliteli büyümeyi destekliyor. Zirve, küresel liderleri bir araya getirerek gerçek hayattaki ihtiyaçları inovasyonla uyumlu hale getirdi ve PV+ESS+şarj cihazlarının yaygınlaşmasını hızlandırdı. Huawei Digital Power, açıklık ve ortak başarı ilkeleri doğrultusunda, daha yeşil bir gelecek inşa etmek için iş ortaklıklarını güçlendirecek ve sektörün sürdürülebilir gelişimini destekleyecektir.

Zirve hakkında daha fazla bilgi için Huawei Digital Power'ın resmi web sitesini ziyaret edin:

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2987134/image1.jpg