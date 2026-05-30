Huawei, 2026 Gartner® Magic Quadrant™ Kurumsal Kablolu ve Kablosuz LAN Altyapısı Raporu'nda Dördüncü Kez Üst Üste Lider Seçildi

SHENZHEN, Çin, 31 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Geçtiğimiz günlerde Huawei, 2026 Gartner® Magic Quadrant™ Kurumsal Kablolu ve Kablosuz LAN Altyapısı raporunda üst üste dördüncü kez "Lider" olarak seçildiğini duyurdu. Huawei, Liderler Çeyreği'nde yer alan Kuzey Amerikalı olmayan tek tedarikçi olmaya devam ediyor. Bu ödül, Huawei'in Xinghe AI Kampüs Çözümü'nün yapay zeka destekli İşletme ve Bakım, güvenlik inovasyonu ve diğer öncü alanlardaki önemli avantajlarını ortaya koymaktadır. Bu durum aynı zamanda, Huawei'in müşterilerin temel ihtiyaçlarına odaklanma, teknolojileri sürekli yenileme ve endüstriler için güvenli ve akıllı kampüsler inşa etme konusundaki kararlılığının da altını çiziyor.

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row

Küresel yapay zeka dalgasına yanıt olarak Huawei, Xinghe Yapay Zeka Kampüs Çözümünü üç temel özellik ile güncelledi: süper hızlı kablosuz bağlantı, kapsamlı güvenlik ve ağ bağımsızlığı. Bu iyileştirmeler, kamu, finans, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin yapay zeka çağını benimsemelerine ve gelecekteki büyümeyi desteklemelerine olanak tanıyor.

Süper hızlı kablosuz bağlantı: Huawei'in türünün ilk örneği olan AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP, daha yüksek hız ve güvenilirlik için beklenen Wi-Fi 8 yeniliklerini bünyesinde barındırıyor. Bu çığır açan ürün, kablosuz bağlantıyı yapay zeka hizmetleri için üretim düzeyinde bir temel haline getiriyor. Özellikle, çoklu AP koordinasyon teknolojisi olan Akıllı Koordineli Zamanlama ve Mekansal Yeniden Kullanım (iCSSR), sürekli ağ senaryolarında tek kullanıcı hızını iki katına çıkarırken, aynı kanal parazitini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, mobil ortamlardaki istikrarsız sinyalleri gidermek amacıyla akıllı ışın şekillendirme (SmartBF) teknolojisi, milisaniye düzeyinde yönsel sinyal güçlendirme sağlayarak, hareket halindeyken cihaz hızlarının düşmemesini garanti eder. Bu arada, gelişmiş aynı frekans ağı (ASFN) sıfır dolaşım teknolojisi, birden fazla AP'yi tek bir "süper AP" olarak sanallaştırarak, ağın tamamında sıfır paket kaybıyla kesintisiz dolaşım sağlar.

Tam kapsamlı güvenlik: Huawei'in Xinghe AI Tam Kapsamlı Güvenlik Kampüsü Çözümü, varlık, bağlantı, mekansal ve gizlilik güvenliği içeren sağlam bir savunma sistemi oluşturur.

Varlık güvenliği: Kamu kurumları, finans ve diğer sektörlerdeki akıllı olmayan terminal sayısındaki artış, ağ saldırıları riskini artırmıştır. Bu sorunu çözmek için Huawei'in çözümü, yapay zeka tabanlı kümeleme yöntemini kullanarak basit terminalleri %95 doğrulukla otomatik olarak tanımaktadır. Anahtarlarda yerel çıkarım teknolojisiyle desteklenen Akıllı Anomali Tespiti (SmartAD), terminal trafiğindeki davranış anormalliklerini saniyeler içinde tespit edip proaktif olarak engelleyerek ağ saldırılarını etkili bir şekilde önleyebilir.





Bağlantı güvenliği: Huawei'in özel Wi-Fi Shield teknolojisi, fiziksel katmanda paket dinleme riskini ortadan kaldırır. Bunun yanı sıra, uçtan uca MACsec ile Kuantum Sonrası Şifreleme (PQC) bir araya geldiğinde, kuantum bilişim teknolojisi olgunlaşsa bile veri iletimi için uzun vadeli güvenlik sağlar.





Mekânsal güvenlik: Huawei'in Wi-Fi kanal durumu bilgisi (CSI) algılama teknolojisi, tek bir AP aracılığıyla uzamsal güvenlik koşullarını tespit eder ve izinsiz giriş faaliyetlerini saniyeler içinde belirler.





Gizlilik güvenliği: Yönetici odaları, otel odaları ve diğer hassas ortamlarda, gizli görüntüleme cihazlarını tespit etmeye yönelik geleneksel yöntemler genellikle yetersiz kalmakta ve yüksek oranda gözden kaçma riski taşımaktadır. Huawei, bu sorunu, bu tür özel mekanlarda ticari sırları ve kişisel gizliliği korumak için —kapsamlı algılama, hassas algılama ve 7/24 çalışma— gibi üç temel avantaj sunan iGuard AP'yi piyasaya sürerek çözüyor.

Ağ bağımsızlığı: Huawei'nin Xinghe AI Kampüs Çözümü, yapay zeka destekli güçlü otomatik İşletme ve Bakım özellikleriyle donatılmıştır. Çözüm, iFlow'un tüm akış deneyim analizinden yararlanarak, düşük QoE'nin dakikalar içinde tespit edilmesini, tam yol görünürlüğünü ve deneyim gözlemlenebilirliğini sağlar. Yapay zeka destekli küresel karar alma süreci ve dakika düzeyinde arıza tespiti sayesinde, kablosuz arızaların %80'i otomatik olarak giderilmektedir.

İleriye baktığımızda Huawei, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikler yapmaya ve yapay zeka destekli, güvenli ve akıllı kampüs ağlarının kurulmasını hızlandırmaya devam edecek. Bunun yanı sıra Huawei, ekosistem ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak müşterilerin "AI Kampüsü" kurmalarına yardımcı olacak —böylece AI çağında ortak başarıyı teşvik ederken ağ verimliliğini ve güvenliğini artıracak.

Raporla ilgili ayrıntılar için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

