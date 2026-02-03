شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة: حدث ثقافي للاحتفال بمهرجان الربيع والذكرى الـ 55 لدبلوماسية كرة الطاولة بين الصين والولايات المتحدة

واشنطن، 3 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة بيانًا بعنوان "حدث ثقافي للاحتفال بمهرجان الربيع والذكرى الـ 55 لدبلوماسية كرة الطاولة بين الصين والولايات المتحدة".

مع اقتراب عام الحصان ومهرجان الربيع، تقدّم مجموعة الصين الإعلامية (CMG) برنامج "مقدمة لحفل مهرجان الربيع الكبير – العالم يشاهد حفل مجموعة الصين الإعلامية الكبير معًا"، إلى جانب أنشطة تُخلّد الذكرى الـ 55 لدبلوماسية كرة الطاولة بين الصين والولايات المتحدة. سيُقام الحدث الخاص يوم الثلاثاء 3 فبراير في مدرسة لينكولن الثانوية بمدينة تاكوما في ولاية واشنطن، وهو موقع يحمل قيمة رمزية راسخة في تاريخ التبادلات الثقافية والتواصل الشعبي بين الصين والولايات المتحدة.

حاليًا في عامه الثالث على التوالي، يهدف البرنامج الرئيسي "مقدمة لحفل مهرجان الربيع الكبير" إلى مشاركة الثقافة الغنية لمهرجان الربيع مع المجتمع الدولي، مع تعزيز التفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة والتبادل الثقافي بين الصين ودول العالم. لطالما كانت مشاهدة حفل مهرجان الربيع الكبير السنوي لمجموعة الصين الإعلامية (CMG) تقليدًا راسخًا لدى الشعب الصيني. يُمثل هذا الاحتفال رمزًا ثقافيًا يُتيح للعالم استكشاف الصين وفهمها.

بالتزامن مع حفل مهرجان الربيع، يصادف هذا العام الذكرى الـ 55 لانطلاق دبلوماسية كرة الطاولة الثورية، وهي التبادل التاريخي الذي بدأ عام 1971 وأسهم في كسر الجمود بين الصين والولايات المتحدة. فما بدأ بسلسلة من مباريات كرة الطاولة الودية تطوّر ليصبح محطة بارزة في تاريخ الدبلوماسية الحديثة، ما يُجسّد القوة الفريدة للرياضة والتبادل الثقافي في تجاوز الخلافات وفتح قنوات للحوار والتعاون.

سيتضمن الحدث الذي تستضيفه مجموعة الصين الإعلامية (CMG) كلماتٍ لضيوف بارزين من الصين والولايات المتحدة، إلى جانب عروض ديناميكية لكرة الطاولة تُجسّد روح دبلوماسية كرة الطاولة، إضافة إلى فقرات موسيقية تفاعلية.

من خلال هذا الاحتفال، يسلّط الحدث الضوء على القوة المستمرة للثقافة والرياضة في ربط الشعوب عبر الحدود. كما أن استحضار روح دبلوماسية كرة الطاولة وتقديم الفرح المشترك بمهرجان الربيع يشجّع الأجيال الشابة على تبنّي الحوار، والاحترام المتبادل، والتفاهم بين الثقافات.

