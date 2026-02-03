CGTN AMERICA & CCTV UN: wydarzenie kulturalne z okazji Chińskiego Nowego Roku i 55. rocznicy amerykańsko-chińskiej dyplomacji pingpongowej

WASZYNGTON, 3 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN publikują artykuł pt. „Wydarzenie kulturalne z okazji Chińskiego Nowego Roku i 55. rocznicy amerykańsko-chińskiej dyplomacji pingpongowej".

Z okazji zbliżającego się roku ognistego konia i obchodów Chińskiego Nowego Roku, China Media Group prezentuje „Preludium Gali Święta Wiosny - cały świat ogląda wspólnie Galę CMG", wydarzenie, któremu towarzyszy szereg imprez upamiętniających 55. rocznicę amerykańsko-chińskiej dyplomacji pingpongowej. To specjalne wydarzenie odbędzie się we wtorek, 3 lutego, w szkole średniej Lincoln High School w mieście Tacoma, w stanie Waszyngton, w miejscu, które reprezentuje trwała symboliczną wartość w historii wymiany kulturowej i kontaktów międzyludzkich pomiędzy Chinami a USA.

Już po raz trzeci z rzędu „Preludium Gali Święta Wiosny" ukierunkowane jest na promowanie bogatej kultury obchodów Chińskiego Nowego Roku wśród odbiorców na całym świecie przy równoczesnym wspieraniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy różnorodnymi społecznościami i wymiany kulturowej pomiędzy Chinami i krajami z różnych zakątków świata. Oglądanie dorocznej Gali Święta Wiosny CMG jest popularną tradycją w Chinach. Pełni ona rolę kulturowego symbolu dla świata, zachęcającego do odkrywania i zrozumienia Chin.

Wraz z obchodami Chińskiego Nowego Roku, w tym roku przypada 55. rocznica przełomowych wydarzeń, które przeszły do historii pod nazwą dyplomacji pingpongowej, stanowiącej historyczną wymianę, która rozpoczęła się w 1971 roku i pomogła przełamać lody pomiędzy Chinami a USA. Wydarzenie, które rozpoczęło się jako cykl towarzyskich meczów tenisa stołowego, przekształciło się w przełomowy moment w historii współczesnej dyplomacji, pokazując niepowtarzalną siłę sportu i wymiany kulturowej ukierunkowanej na eliminację różnic i otwarcie kanałów dialogu i współpracy.

W programie organizowanego przez CMG wydarzenia znajdą się wystąpienia znamienitych gości z Chin i Stanów Zjednoczonych, pokazy dynamicznej gry w tenisa stołowego dla uhonorowania ducha dyplomacji pingpongowej oraz ekscytujące występy muzyczne.

Dzięki tym uroczystościom wydarzenie podkreśla niewyczerpaną siłę sportu i kultury w łączeniu ludzi z różnych krajów. Przywołując ducha dyplomacji pingpongowej i prezentując wspólną radość płynącą ze Święta Wiosny, zgromadzenie to zachęca młodsze pokolenia do przychylnego spojrzenia na dialog, wzajemny szacunek i międzykulturowe zrozumienie.

(Za dystrybucję materiału odpowiada spółka MediaLinks TV, LLC działająca w imieniu CCTV. Dodatkowych informacji udziela Departament Sprawiedliwości, Washington D.C.)

