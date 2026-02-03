CGTN AMERICA & CCTV UN: Kulturní akce u příležitosti Svátku jara a 55. výročí čínsko-americké pingpongové diplomacie

WASHINGTON, 3. února 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America a CCTV UN uvádějí „Kulturní akci u příležitosti Svátku jara a 55. výročí čínsko-americké pingpongové diplomacie".

S blížícím se Rokem koně a Svátkem jara uvádí společnost China Media Group akci „Předehra ke galavečeru Svátku jara - svět společně sleduje galavečer CMG" doplněný o program připomínající 55. výročí pingpongové diplomacie mezi Čínou a USA. Speciální akce se uskuteční v úterý 3. února na Lincolnově střední škole v Tacomě ve státě Washington, na místě, které má v historii čínsko-americké kulturní a mezilidské výměny trvalou symbolickou hodnotu.

Vlajková akce „Předehra ke galavečeru Svátku jara", která se koná již třetím rokem po sobě, si klade za cíl podělit se s mezinárodním společenstvím o bohatou kulturu Svátku jara a zároveň podpořit vzájemné porozumění mezi různými civilizacemi a kulturní výměnu mezi Čínou a zeměmi celého světa. Sledování každoročního galavečera CMG ke Svátku jara je pro Číňany již tradicí. Oslava slouží jako kulturní symbol, který světu umožňuje poznávat a chápat Čínu.

Součástí letošních oslav Svátku jara je také připomínka 55. výročí průlomové pingpongové diplomacie – historické výměny, která začala v roce 1971 a pomohla prolomit ledy mezi Čínou a Spojenými státy. To, co začalo sérií přátelských zápasů ve stolním tenise, se vyvinulo v přelomový okamžik moderní diplomatické historie a ukázalo jedinečnou sílu sportovní a kulturní výměny, která umožňuje překlenovat rozdíly a otevírat cesty k dialogu a spolupráci.

Na akci pořádané CMG vystoupí významní hosté z Číny i Spojených států a na počest ducha pingpongové diplomacie budou předvedeny dynamické ukázky stolního tenisu i poutavá hudební vystoupení.

Prostřednictvím této oslavy akce vyzdvihne trvalou sílu kultury a sportu, která spojuje lidi napříč hranicemi. Návratem k duchu pingpongové diplomacie a sdílené radosti ze Svátku jara akce povzbuzuje mladší generace k dialogu, vzájemnému respektu a mezikulturnímu porozumění.

(Tento materiál distribuuje společnost MediaLinks TV, LLC jménem CCTV. Další informace jsou k dispozici na Ministerstvu spravedlnosti ve Washingtonu, D.C.).

