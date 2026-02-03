CGTN 아메리카와 CCTV UN, 춘절 및 미•중 핑퐁 외교 55주년 기념 문화 행사 개최

워싱턴, 2026년 2월 3일 /PRNewswire/ -- CGTN 아메리카와 CCTV UN, '춘절 및 미•중 핑퐁 외교 55주년 기념 문화 행사(Cultural Event Celebrating the Spring Festival and the 55th Anniversary of China-U.S. Ping-Pong Diplomacy)' 공개.

말의 해를 앞두고 춘절이 다가온 가운데 차이나 미디어 그룹(China Media Group, 이하 'CMG')은 미•중 핑퐁 외교 55주년 기념행사와 함께 '춘절 갈라 서막 - 세계가 함께 보는 CMG 갈라(Prelude to the Spring Festival Gala - The World Watches the CMG Gala Together)'를 선보인다. 이번 특별 행사는 미•중 문화 및 인적 교류 역사에서 오랫동안 상징적 가치를 지녀온 미국 워싱턴주 타코마 소재 링컨 고등학교에서 2월 3일 화요일 개최된다.

올해까지 3년 연속 열리는 대표 프로그램 '춘절 갈라 서막'은 춘절의 풍요로운 문화를 국제사회와 공유하고, 다양한 문명 간 상호 이해 증진 및 중국과 세계 각국 간 문화 교류를 촉진하는 것을 목표로 한다. 매년 CMG 춘절 갈라 시청은 중국인들의 전통이 된 가운데 이 행사는 세계가 중국을 더 많이 알고 이해하는 문화적 상징으로 자리매김했다.

올해는 춘절 기념행사와 더불어 1971년 시작되어 미•중 간 관계 개선에 중요한 전환점을 마련한 역사적 교류인 핑퐁 외교 55주년을 맞이하는 해이기도 하다. 일련의 친선 핑퐁 시합으로 시작된 양국 간 교류는 현대 외교사에서 획기적 사건으로 발전했으며, 스포츠와 문화 교류가 상호 차이를 해소하고 대화와 협력의 통로를 여는 독특한 힘을 잘 보여주고 있다.

CMG가 주최하는 이번 행사에서는 미국과 중국의 저명 인사들의 축사와 함께 핑퐁 외교의 정신을 기리는 역동적인 탁구 시범 경기가 열리고, 흥미진진한 음악 공연이 펼쳐질 예정이다.

이번 축제를 통해 이 행사는 문화와 스포츠가 국경을 넘어 사람들을 연결하는 지속적인 힘을 지니고 있음을 보여줄 것이다. 또한 핑퐁 외교의 정신을 재조명하고, 춘절을 맞아 모두가 함께 기쁨을 나누며 젊은 세대가 대화와 상호 존중, 문화 간 이해를 받아들이도록 장려할 전망이다.

