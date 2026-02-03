CGTN AmericaおよびCCTV UN：春節および中米卓球外交55周年を祝う文化イベント

ニュース提供

MediaLinks TV LLC

03 2月, 2026, 22:31 JST

ワシントン, 2026年2月3日 /PRNewswire/ -- CGTN AmericaとCCTV UNが「春節および中米卓球外交55周年を祝う文化イベント」を発表。

午年を迎えて春節が間もなく訪れるなか、China Media Groupは「春節ガラの前触れ - 世界が一緒にCMGガラを観る」（Prelude to the Spring Festival Gala - The World Watches the CMG Gala Together）に加え、中米卓球外交の55周年を記念する活動を開催します。この特別イベントは、2月3日（火）にワシントン州のタコマにあるLincoln High Schoolで開催されます。Lincoln High Schoolは、中米文化や人との交流の歴史において不朽で象徴的な価値を持つ場所です。

今年は連続で3年目の開催となるフラグシップイベントの「春節ガラの前触れ」（Prelude to the Spring Festival Gala）は、多様な文明間の相互理解と、中国と世界各国との文化交流を促進しながら、春節の豊かな文化を国際社会と共有することを目的としています。 毎年恒例のCMG春節ガラ（CMG Spring Festival Gala）を観ることは中国人の伝統です。この祝典は、世界が中国を知って理解する文化的シンボルになります。

春節の祝典と関連して、今年は重要な卓球外交の55周年を迎えます。この歴史的な交流は1971年に開始され、中国と米国間の関係を改善するきっかけになりました。卓球の一連の親善試合から始まったこの交流は、近代外交史における重要な出来事に発展し、スポーツと文化交流が相違点を埋めて対話と協力の道を開くユニークな力を示しました。

CMGが主催するこのイベントでは中米両国の著名なゲストによるスピーチがあり、卓球外交の精神に敬意を表したダイナミックな卓球のデモンストレーションと魅力的な音楽パフォーマンスが披露されます。

この祝典を通じて、同イベントでは文化やスポーツが国境を越えて人々をつなぐ絶えないパワーを強調します。卓球外交の精神を再考し、春節で共有される喜びを示すことで、このイベントは若い世代に対話、相互尊重、異文化の理解を促進します。

（本資料はCCTVに代わってMediaLinks TV, LLCによって配信されました。追加情報はワシントンD.C.の司法省で公開されています）

問い合わせ先：Jose
[email protected]

SOURCE MediaLinks TV LLC

同じ情報源の記事

CGTN AMERICAおよびCCTV UN：イノベーション、開放性、そして共有型発展に関するグローバル対話

CGTN AmericaおよびCCTV UNは「イノベーション、開放性、そして共有型発展に関するグローバル対話」を発表しました。 China Media...

CGTNアメリカおよびCCTV UN、歴史的記念日にフィルムコンサート「United as One World Voices of Peace」を開催

CGTNアメリカとCCTV UNは、歴史的な記念日を祝してフィルムコンサート「United as One World Voices of Peace」（世界はひとつ、平和の声）を開催すると発表しました。...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

エンターテインメント

エンターテインメント

見本市ニュース

見本市ニュース

同様のトピックのニュースリリース