CGTN AMERICA a CCTV OSN: Kultúrne podujatie na oslavu Jarnej slávnosti a 55. výročie čínsko-americkej pingpongovej diplomacie
News provided byMediaLinks TV LLC
Feb 03, 2026, 08:34 ET
WASHINGTON, 3. február 2026 /PRNewswire/ – CGTN America a CCTV OSN uvádzajú „Kultúrne podujatie na oslavu Jarnej slávnosti a 55. výročia čínsko-americkej pingpongovej diplomacie".
S blížiacim sa vstupom do roku koňa a príchodom Jarnej slávnosti uvádza China Media Group podujatie „Predohra ku galavečeru Jarnej slávnosti – svet spoločne sleduje galavečer CMG". Zároveň sa budú konať akcie pripomínajúce 55. výročie čínsko-americkej pingpongovej diplomacie. Špeciálne podujatie sa uskutoční v utorok 3. februára na strednej škole Lincoln High School v Tacome, štát Washington. Toto miesto má trvalú symbolickú hodnotu v histórii kultúrnych a medziľudských výmen medzi Čínou a USA.
Cieľom vlajkového podujatia „Predohra ku galavečeru Jarnej slávnosti", ktoré sa koná už tretí rok po sebe, je podeliť sa o bohatú kultúru Jarnej slávnosti s medzinárodným spoločenstvom a zároveň podporiť vzájomné porozumenie medzi rôznymi civilizáciami a kultúrne výmeny medzi Čínou a krajinami po celom svete. Pre Číňanov je sledovanie každoročného galavečera Jarnej slávnosti CMG tradíciou. Oslava slúži ako kultúrny symbol pre svet, aby mohol objavovať Čínu a porozumieť jej.
Súčasne s oslavami Jarnej slávnosti si tento rok pripomíname 55. výročie prelomovej pingpongovej diplomacie, historickej výmeny, ktorá sa začala v roku 1971 a pomohla prelomiť ľady medzi Čínou a Spojenými štátmi. Zo série priateľských zápasov v stolnom tenise sa vyvinul prelomový okamih v modernej diplomatickej histórii, ktorý ilustruje jedinečnú silu športových a kultúrnych výmen pri premosťovaní rozdielov a otváraní kanálov pre dialóg a spoluprácu.
Podujatie, ktoré organizuje CMG, prinesie okrem iného prejavy významných hostí z Číny a Spojených štátov, pričom predstaví dynamické ukážky stolného tenisu v duchu pingpongovej diplomacie a pútavé hudobné vystúpenia.
Prostredníctvom tejto oslavy podujatie zdôrazňuje trvalú moc kultúry a športu spájať ľudí naprieč hranicami. Znovuobjavením ducha pingpongovej diplomacie a prezentáciou spoločnej radosti z Jarnej slávnosti podujatie povzbudzuje mladšie generácie k dialógu, vzájomnej úcte a medzikultúrnemu porozumeniu.
(Tento materiál distribuuje MediaLinks TV, LLC v mene CCTV. Ďalšie informácie sú k dispozícii na ministerstve spravodlivosti, Washington, D.C.)
Kontakt: Jose
[email protected]
Share this article