CGTN AMERICA & CCTV UN: Acara Budaya Untuk Merayakan Festival Musim Semi dan Peringatan Diplomasi Ping-Pong Tiongkok-AS Ke-55

WASHINGTON, 3 Februari 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN merilis "Acara Budaya Untuk Merayakan Festival Musim Semi dan Peringatan Diplomasi Ping-Pong Tiongkok-AS Ke-55."

Menjelang Tahun Kuda dan Festival Musim Semi sebentar lagi, China Media Group mempersembahkan "Prelude to the Spring Festival Gala - The World Watches the CMG Gala Together," dan berbagai kegiatan untuk memperingati ulang tahun Diplomasi Ping-Pong China-AS Ke-55. Acara istimewa yang akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 3 Februari ini akan bertempat di Lincoln High School di Tacoma, Washington. Lokasi yang memiliki nilai simbolis abadi dalam sejarah pertukaran budaya dan pertukaran antar masyarakat Tiongkok-AS.

"Prelude to the Spring Festival Gala" adalah acara utama untuk berbagi kekayaan budaya Festival Musim Semi kepada masyarakat internasional, mengembangkan saling pengertian di antara beragam peradaban, dan pertukaran budaya antara Tiongkok dengan berbagai negara. Acara ini sudah diadakan selama tiga tahun berturut-turut. Menyaksikan CMG Spring Festival Gala tahunan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Tiongkok. Perayaan ini adalah simbol budaya bagi dunia untuk mengeksplorasi dan memahami Tiongkok.

Bersamaan dengan perayaan Festival Musim Semi, tahun ini juga merayakan 55 tahun Diplomasi Ping-Pong yang inovatif. Diplomasi ini merupakan pertukaran bersejarah pada tahun 1971 yang membantu mencairkan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dulu dimulai dengan serangkaian pertandingan tenis meja persahabatan kemudian berkembang menjadi momen penting dalam sejarah diplomatik modern yang menggambarkan keunikan kekuatan olahraga dan pertukaran budaya untuk menjembatani perbedaan maupun membuka jalur dialog dan kerja sama.

Acara yang diselenggarakan oleh CMG ini akan menampilkan kata sambutan oleh tamu terhormat dari Tiongkok dan Amerika Serikat, demonstrasi tenis meja yang dinamis untuk menghormati semangat Diplomasi Ping-Pong, dan pertunjukan musik yang menarik.

Melalui perayaan tersebut, acara ini menyoroti kekuatan budaya dan olahraga yang abadi untuk menghubungkan masyarakat antar negara. Dengan mengingat semangat Diplomasi Ping-Pong dan menghadirkan kegembiraan bersama dalam Festival Musim Semi, pertemuan ini mendorong generasi muda untuk melakukan dialog, saling menghormati, dan memahami antar budaya.

