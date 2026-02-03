CGTN AMERICA и CCTV UN: культурное мероприятие в честь Праздника весны и 55-летия китайско-американской пинг-понговой дипломатии

ВАШИНГТОН, 3 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Телевизионные сети CGTN America и CCTV UN представляют «Культурное мероприятие в честь Праздника весны и 55-летия китайско-американской пинг-понговой дипломатии».

С приближением Года лошади и Праздника весны China Media Group представляет «Предисловие к гала-концерту в честь Праздника весны — весь мир смотрит гала-концерт CMG вместе», а также мероприятия, посвященные 55-й годовщине китайско-американской пинг-понговой дипломатии. Специальное мероприятие состоится во вторник, 3 февраля, в школе Lincoln High в Такоме, штат Вашингтон. Это место имеет непреходящую символическую ценность в истории китайско-американских культурных и народных обменов.

Уже третий год подряд флагманский проект «Предисловие к гала-концерту в честь Праздника весны» нацелен на то, чтобы поделиться богатой культурой Праздника весны с международным сообществом, способствуя взаимопониманию между разными цивилизациями и культурному обмену между Китаем и странами по всему миру. Просмотр ежегодного гала-концерта CMG в честь Праздника весны стал традицией для китайского народа. Празднование служит культурным символом для всего мира, помогающим исследовать и понимать Китай.

Параллельно с Праздником весны в этом году отмечается 55-я годовщина революционной пинг-понговой дипломатии — исторического обмена, который начался в 1971 году и помог сломать лед между Китаем и США. То, что началось с серии товарищеских матчей по настольному теннису, превратилось в знаковый момент истории современной дипломатии, иллюстрирующий уникальную силу спорта и культурных обменов для преодоления противоречий и открытия каналов диалога и сотрудничества.

На мероприятии, организованном CMG, выступят почетные гости из Китая и США, а также будут представлены динамичные демонстрационные игры в настольный теннис, посвященные духу пинг-понговой дипломатии, и увлекательные музыкальные выступления.

В рамках этого праздничного мероприятия подчеркивается непреходящая сила культуры и спорта, соединяющая людей через границы. Возвращаясь к духу пинг-понговой дипломатии и представляя общую радость Праздника весны, это мероприятие поощряет молодые поколения к диалогу, взаимному уважению и межкультурному взаимопониманию.

