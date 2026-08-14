شركة DoGo Power تفوز بجائزة EUPD Research لأفضل ابتكار في أوروبا لعام 2026

بون، ألمانيا, 14 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- حصلت DoGo Power على جائزة أفضل ابتكار لعام 2026 من مؤسسة EUPD Research، إحدى الجهات البحثية الأوروبية الرائدة، تقديرًا لتقنية تخزين الطاقة وتكوين الشبكة 4S المطوَّرة بالكامل ذاتيًا. يمثل هذا التكريم اعترافًا رسميًا من القطاع بقدرات DoGo Power الابتكارية.

DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe

مؤسسة EUPD Research هي إحدى أكثر جهات البحث والاعتماد المستقلة مصداقية في قطاع الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة على مستوى العالم، إذ تمتد شبكتها البحثية عبر أوروبا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. أُطلقت جائزة أفضل ابتكار لتكريم الشركات المصنِّعة التي أحرزت تقدمًا بارزًا في دفع التحول في مجال الطاقة وتعزيز الابتكار المستدام، وتشيد الجائزة بالقوة التقنية الاستثنائية والإنجازات الابتكارية الرائدة، كما تمثل معيارًا رئيسيًا لقياس التميز في الابتكار التكنولوجي لدى شركات الطاقة الجديدة.

تقنية 4S لتخزين الطاقة وتكوين الشبكة، الفائزة بالجائزة والمطورة بالكامل داخليًا بواسطة DoGo Power، هي منظومة تقنية رئيسية صُممت خصيصًا لأنظمة الطاقة الحديثة. تدمج هذه التقنية بصورة عميقة أربعة مكونات أساسية، هي: نظام إدارة الطاقة (EMS)، ونظام إدارة القدرة (PMS)، ونظام تحويل القدرة (PCS)، ونظام إدارة البطاريات (BMS). من خلال محاكاة خصائص التشغيل الخاصة بالمولدات المتزامنة باستخدام الخوارزميات، تستطيع هذه التقنية إنشاء مراجع جهد الشبكة وترددها بصورة مستقلة، بما يعالج بفاعلية تحديات استقرار الشبكة الناتجة عن الدمج واسع النطاق للطاقة المتجددة. في الوقت نفسه، وبالاستناد إلى خوارزميات الجدولة التعاونية متعددة المصادر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحقق التقنية تحسينًا تكيفيًا عبر سيناريوهات التشغيل التي تجمع بين الطاقة الكهروضوئية والتخزين والديزل والشبكة الكهربائية، إلى جانب تشغيل اقتصادي وفعّال من حيث التكلفة في وضعي الاتصال بالشبكة والتشغيل خارجها. ويسهم ذلك في تعزيز قدرة النظام على دعم الشبكة، مع ضمان الكفاءة الاقتصادية لتشغيله.

في ظل تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة وتسارع وتيرة بناء أنظمة الطاقة الجديدة، ستواصل DoGo Power تعميق تركيزها على مجال تقنيات تخزين الطاقة الذكية المُشكِّلة للشبكة. ستعمل الشركة على دفع الارتقاء الصناعي من خلال الابتكار التكنولوجي، والتعاون مع شركائها حول العالم لتعزيز التحول منخفض الكربون في مزيج الطاقة، والوفاء برسالتها المؤسسية المتمثلة في: "إضاءة العالم".