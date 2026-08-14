DoGo Power získava ocenenie EUPD Research za najlepšiu inováciu v Európe za rok 2026
News provided byDoGo Power
Aug 14, 2026, 01:32 ET
BONN, Nemecko, 14. augusta 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť DoGo Power získala od spoločnosti EUPD Research, poprednej európskej výskumnej autority, cenu za najlepšiu inováciu za rok 2026 za svoju vlastnú technológiu skladovania energie 4S s tvorbou siete. Toto ocenenie predstavuje oficiálne uznanie inovačných schopností spoločnosti DoGo Power v odvetví.
EUPD Research je jednou z najdôveryhodnejších nezávislých výskumných a certifikačných organizácií v globálnom sektore fotovoltiky a skladovania energie s výskumnou sieťou, ktorá siaha až do Európy, Ameriky, Ázie a Tichomoria a Blízkeho východu. Cena za najvyššiu inováciu, ktorá bola vyhlásená na počesť výrobcov, ktorí dosiahli mimoriadny pokrok v presadzovaní energetickej transformácie a trvalých inovácií, oceňuje výnimočnú technickú schopnosť a prelomové inovatívne úspechy a slúži ako základný štandard na meranie excelentnosti technologických inovácií v podnikoch zameraných na nové energie.
Oceňovaná technológia skladovania energie 4S s tvorbou siete, ktorú kompletne vyvinula spoločnosť DoGo Power, je kľúčovým technickým systémom vybudovaným pre systémy novej energie. Hĺbkovo integruje štyri základné komponenty: systém riadenia energie (EMS), systém riadenia napájania (PMS), systém konverzie energie (PCS) a systém riadenia batérií (BMS). Technológia dokáže simuláciou prevádzkových charakteristík synchrónnych generátorov pomocou algoritmov nezávisle stanoviť referenčné hodnoty napätia a frekvencie siete, čím efektívne rieši problémy so stabilitou siete, ktoré prináša integrácia obnoviteľných zdrojov energie s vysokou penetráciou. Zároveň s podporou algoritmov pre kolaboratívne plánovanie s využitím AI a viacerých zdrojov realizuje adaptívnu optimalizáciu v rámci prevádzkových scenárov systémov FV, skladovania energie, nafty a siete a nákladovo efektívnu prevádzku viazanú na sieť aj mimo nej, čím posilňuje kapacitu podpory siete a zároveň zabezpečuje ekonomickú efektívnosť prevádzky systému.
Vzhľadom na zrýchľujúcu sa globálnu energetickú transformáciu a rýchlejšiu výstavbu systémov novej energie bude spoločnosť DoGo Power naďalej prehlbovať svoje zameranie na technológiu skladovania energie s tvorbou inteligentnej siete. Spoločnosť bude presadzovať modernizáciu odvetvia prostredníctvom technologických inovácií, spolupracovať s globálnymi partnermi pri prechode na nízkouhlíkové energetické hospodárstvo a plniť svoje firemné poslanie „Rozsvietiť svet".
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