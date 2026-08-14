도고 파워, 유럽서 EUPD 리서치의 2026 최고혁신상 수상

본, 독일 2026년 8월 14일 /PRNewswire/ -- 도고 파워(DoGo Power)가 자체 개발한 4S 그리드포밍 에너지 저장 기술로 유럽의 선도적인 연구기관 EUPD 리서치(EUPD Research)가 수여하는 2026 최고혁신상(2026 Top Innovation Award)을 수상했다. 이번 수상은 도고 파워의 혁신 역량이 업계에서 공식적으로 인정받았음을 의미한다.

EUPD 리서치는 유럽과 미주, 아시아•태평양, 중동에 걸친 연구 네트워크를 보유한 글로벌 태양광 및 에너지 저장 분야에서 가장 신뢰받는 제3자 연구 및인증 기관 중 하나다. 에너지 전환을 촉진하고 지속적인 혁신을 추진하는 데 탁월한 성과를 거둔 제조업체를 기리기 위해 제정된 최고혁신상은 뛰어난 기술력과 획기적인 혁신 성과를 평가하며, 신에너지 기업의 기술 혁신 역량을 측정하는 핵심 기준으로 자리 잡고 있다.

DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe

수상 기술인 4S 그리드포밍 에너지 저장 기술은 도고 파워가 전적으로 자체 개발한 것으로, 신형 전력 시스템을 위해 구축된 핵심 기술 체계다. 이 기술은 에너지 관리 시스템(Energy Management System, EMS), 전력 관리 시스템(Power Management System, PMS), 전력 변환 시스템(Power Conversion System, PCS), 배터리 관리 시스템(Battery Management System, BMS) 등 4가지 핵심 구성 요소를 긴밀하게 통합한다. 알고리즘을 통해 동기 발전기의 운전 특성을 모사함으로써 계통 전압과 주파수의 기준을 독립적으로 설정할 수 있기 때문에 재생에너지의 높은 보급률에 따른 전력망 안정성 문제에 효과적으로 대응한다. 또한 AI 기반 다중 에너지원 협업 스케줄링 알고리즘을 바탕으로 태양광•에너지 저장•디젤•전력망을 아우르는 운전 환경에서 적응형 최적화를 구현하고, 경제적인 계통 연계 및 독립형 운전을 실현해 시스템 운영의 경제성을 확보하는 동시에 전력망 지원 역량을 강화한다.

글로벌 에너지 전환이 가속화되고 신형 전력 시스템 구축이 더욱 빠르게 진행되는 가운데, 도고 파워는 스마트 그리드포밍 에너지 저장 기술 분야에 대한 역량을 지속적으로 강화할 계획이다. 당사는 기술 혁신을 통해 산업 고도화를 추진하고 글로벌 파트너들과 협력해 에너지 구성의 저탄소 전환을 앞당기는 한편, '세상을 밝히다(Lighting Up the World)'라는 기업 사명을 실천해 나갈 방침이다.

SOURCE DoGo Power