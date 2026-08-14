DoGo Power Raih Top Innovation Award 2026 dari EUPD Research di Eropa

EUPD Research merupakan salah satu lembaga riset dan sertifikasi independen yang memiliki reputasi kuat di sektor fotovoltaik dan penyimpanan energi global. Jaringan risetnya mencakup Eropa, Amerika, Asia Pasifik, dan Timur Tengah. Top Innovation Award diberikan kepada produsen yang dinilai berhasil mendorong transisi energi sekaligus mempertahankan inovasi secara berkelanjutan. Penghargaan ini mengakui keunggulan teknologi dan pencapaian inovasi sehingga menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai inovasi teknologi sebuah perusahaan di sektor energi baru.

Teknologi penyimpanan energi 4S tipe grid-forming yang meraih penghargaan tersebut dikembangkan oleh tim internal DoGo Power. Lebih lagi, teknologi ini dirancang sebagai salah satu sistem utama yang mendukung sistem kelistrikan generasi baru. Teknologi tersebut mengintegrasikan empat komponen utama, yakni Energy Management System (EMS), Power Management System (PMS), Power Conversion System (PCS), dan Battery Management System (BMS). Melalui algoritma yang meniru karakteristik operasional generator sinkron, teknologi ini membentuk referensi tegangan dan frekuensi jaringan secara mandiri. Kemampuan tersebut turut mengatasi tantangan stabilitas jaringan yang muncul seiring meningkatnya penetrasi energi terbarukan. Teknologi ini juga didukung algoritma multi-source collaborative scheduling berbasis AI agar sistem dapat beradaptasi dengan berbagai skenario yang melibatkan pembangkit listrik tenaga surya (PV), penyimpanan energi, diesel, dan jaringan listrik. Sistem tersebut dapat beroperasi secara efisien baik saat terhubung ke jaringan listrik maupun secara mandiri, serta memperkuat dukungan terhadap jaringan listrik dan menjaga efisiensi biaya operasional.

Seiring dengan transisi energi global yang berjalan kian cepat dan pembangunan sistem kelistrikan generasi baru, DoGo Power akan terus memperkuat fokusnya pada teknologi penyimpanan energi pintar tipe grid-forming. Perusahaan akan mendorong pemutakhiran industri melalui inovasi teknologi, bekerja sama dengan mitra global guna mempercepat transisi menuju bauran energi rendah karbon, serta menjalankan misi "Lighting Up the World".

SOURCE DoGo Power