海信推出投影儀巔峰之作XR10，將影院體驗帶入千家萬戶

先進的光圈鏡頭(Iris Lens)將觀影對比度提升至高達60,000:1，並能根據每個場景自動調節——在暗部展現細膩細節，為高光部分增添層次感和視覺衝擊力，無論觀看的是大片還是靜謐的劇情片，都能讓故事更具沉浸感與情感感染力。

海信XR10與帝瓦雷(Devialet)及巴黎歌劇院(Opéra de Paris)聯合調校音效，使得觀影體驗更上一層樓，打造出飽滿且充盈整個空間的音頻效果，讓觀眾更貼近影片中的場景。搭載Auto Magic AI Adjusting 3.0自動調校技術，配合QuadCam系統和飛行時間智能傳感(ToF Smart Sense)技術，XR10可以實時智能優化畫質與畫面對齊情況，帶來真正輕鬆便捷的即插即用體驗。其先進的液冷系統確保設備即便在長時間觀看過程中也能保持穩定持續的性能表現，長時間使用也能維持亮度與畫質始終如一。

基於其更為廣泛的顯示技術創新戰略，海信持續在家庭影院和客廳環境中拓展大屏解決方案。憑借XR10，海信讓影院體驗更貼近生活、更具沉浸感，並實現與日常生活的無縫融合，徹底改變人們在家中體驗內容的方式。

關於海信

海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子品牌，業務覆蓋160多個國家和地區，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。根據Omdia數據，海信在100英吋及以上電視領域全球排名第一（2023年-2025年）。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信持續引領下一代RGB MiniLED創新。作為2026年國際足聯世界盃™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與世界各地觀眾建立聯結。

SOURCE Hisense