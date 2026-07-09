Hisense、FIFAワールドカップ2026™を自宅で最高に楽しめる環境を実現

中国・青島、2026年7月9日 /PRNewswire/ -- 世界のコンシューマー・エレクトロニクスおよび家電分野をリードするブランドであるHisenseは、最新のレーザーディスプレイ技術を通じて、サッカーファンが自宅でFIFAワールドカップ2026TMを楽しむ体験を再定義しています。より大きな画面と、よりリアルな画質を実現するよう設計されたHisenseのレーザーディスプレイシリーズは、あらゆる試合を、まさに忘れられない共有体験へと変えます。

サッカーファンにとって、FIFAワールドカップ2026TMは、単なる試合結果以上の意味を持っています。家族や友人と集まり、ゴールを共に祝い、自宅のくつろいだ雰囲気の中で、世界最大のスポーツイベントの熱気を感じることです。Hisenseの最新レーザーディスプレイソリューションは、そのスタジアムの雰囲気を、圧倒的なスケールで再現します。

L9Q TriChromaレーザーテレビは、日常の生活空間を試合観戦に最適な特別な空間に変えます。最大200インチという超大型ディスプレイにより、ファンは選手の走る姿、パス、タックル、そしてゴールといったプレーのすべてを驚くほど鮮明に追うことができます。日中の視聴時でも、明るく鮮やかな映像とAmbient Light Rejection（耐外光）スクリーンにより、部屋を暗くすることなく鮮やかな映像を楽しめるほか、臨場感あふれるサウンドが、観る人をあらゆる歓声や祝福の渦へと引き込みます。

究極のホームシネマ体験を求める方にとって、XR10レーザープロジェクターは、FIFAワールドカップ2026TMの視聴体験を、さらに壮大なスケールへと引き上げます。最大300インチの投影サイズ、卓越した輝度、そして豊かで臨場感あふれる色彩により、あらゆる試合のドラマを映画のような迫力で再現します。柔軟な設置とインテリジェントな画像最適化により、白熱した試合や忘れられないワールドカップTMの瞬間を、最高級の視聴環境で手軽に楽しむことができます。

FIFAワールドカップ2026TM を通じて、サッカーが世界中のファンを一つに結ぶなか、Hisenseはレーザーディスプレイのイノベーションを通じてホームエンターテインメントの限界を押し広げています。これにより、すべての試合をより壮大に、すべての歓喜をより没入感のあるものに、そしてすべての思い出をより忘れがたいものへと昇華させます。

Hisenseについて

1969年設立のHisenseは、家電およびコンシューマー・エレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダーであり、160か国超で事業を展開し、高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ部門で世界第1位です（2023年～2026年第1四半期）。RGB MiniLEDの原点（The Origin of RGB MiniLED）として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションをリードし続けています。FIFAワールドカップ2026TMの公式スポンサーとして、 Hisenseは、世界中の観客・視聴者とつながる手段として、グローバルなスポーツ・パートナーシップに取り組んでいます。

SOURCE Hisense