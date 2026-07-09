Hisense Hadirkan Pengalaman Menonton FIFA World Cup 2026™ yang Lebih Seru dan Imersif dari Rumah

Bagi para penggemar sepak bola, FIFA World Cup 2026™ bukan hanya soal hasil pertandingan. Ajang ini juga menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dan teman, merayakan setiap gol, serta merasakan euforia kompetisi sepak bola terbesar di dunia dari rumah. Melalui teknologi layar laser terbaru, Hisense menghadirkan pengalaman tersebut dalam skala yang luar biasa.

Salah satu produk unggulan Hisense, L9Q TriChroma Laser TV, menghadirkan pengalaman menonton yang menyerupai suasana stadion. Dengan ukuran layar hingga 200 inci, pengguna dapat menikmati setiap pergerakan pemain, umpan, tekel, hingga gol dengan detail yang tajam. Berkat tingkat kecerahan yang tinggi dan dukungan layar dengan teknologi Ambient Light Rejection, tayangan tetap terlihat jelas bahkan saat siang hari tanpa perlu menggelapkan ruangan. Pengalaman tersebut semakin lengkap dengan sistem audio imersif sehingga penonton dapat merasakan atmosfer sorak-sorai dan kemeriahan pertandingan dengan lebih nyata.

Bagi pengguna yang menginginkan sensasi menonton layaknya di bioskop, XR10 Laser Projector menawarkan pengalaman yang lebih spektakuler. Perangkat ini mampu memproyeksikan gambar hingga 300 inci dengan tingkat kecerahan tinggi dan warna yang kaya serta realistis. Fleksibilitas pemasangan dan teknologi optimasi gambar cerdas memudahkan pengguna menciptakan ruang menonton premium untuk menyaksikan setiap laga penting dan momen bersejarah sepanjang FIFA World Cup 2026™.

Saat FIFA World Cup 2026™ mempertemukan para penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia, Hisense terus mendorong inovasi home entertainment melalui teknologi layar laser. Melalui inovasi tersebut, Hisense membuat setiap pertandingan terasa lebih besar, setiap selebrasi semakin berkesan, dan setiap momen menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense