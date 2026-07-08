Hisense делает дом лучшим местом для просмотра Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™

ЦИНДАО, Китай, 9 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, меняет то, как футбольные болельщики получают впечатления от Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026TM в домашних условиях благодаря новейшим инновациям в области лазерных дисплеев. Линейка лазерных дисплеев Hisense может похвастаться более крупным экраном и более реалистичным качеством изображения, превращая каждый матч в поистине незабываемые совместные впечателения.

Для футбольных болельщиков FIFA World Cup 2026TM — это больше, чем финальный счет. Это — встреча с семьей и друзьями, совместное празднование каждого гола, забитого твоей командой, и радостное волнение от крупнейшего в мире спортивного события, которым можно насладиться не выходя из дома. Новейшие решения Hisense в области лазерных дисплеев воссоздают атмосферу стадиона на потрясающем уровне.

В дни матчей лазерный телевизор L9Q TriChroma превращает повседневные жилые пространства в премиальные места. Благодаря сверхбольшому экрану с диагональю до 200 дюймов болельщики могут следить за каждым пробегом, пасом, подкатом и голом с потрясающей четкостью. Даже во время дневного просмотра его яркая, живая картинка и экран с функцией Ambient Light Rejection обеспечивают яркие визуальные эффекты без необходимости затемнения комнаты, в то время как иммерсивный звук помещает зрителей в самое сердце каждой «кричалки» и празднования.

Для тех, кто ищет исключительных впечатлений от домашнего кинотеатра, лазерный проектор XR10 выводит просмотр FIFA World Cup 2026TM на еще более грандиозный уровень. С проекциями до 300 дюймов, исключительной яркостью и насыщенными, реалистичными цветами, он воссоздает драму каждого матча с кинематографическим масштабом. Гибкость вариантов установки и интеллектуальная оптимизация изображений позволяют легко создавать премиальную среду просмотра каждого плей-оффа и незабываемого момента World Cup TM.

По мере того, как футбол объединяет болельщиков по всему миру во время FIFA World Cup 2026TM, Hisense продолжает расширять границы домашних развлечений с помощью инноваций в области лазерных дисплеев, делая каждый матч более масштабным, каждый праздник более захватывающим, а каждое воспоминание более незабываемым.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.