Hisense wprowadza na rynek PX4 Pro i przenosi profesjonalne doświadczenia kinowe do domu

QINGDAO, Chiny, 3 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa światowa marka elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, zaprezentowała dziś model PX4 Pro - nowy projektor TriChroma Laser Cinema, zaprojektowany z myślą o tym, aby wielkoformatowy obraz stał się częścią codziennego życia. Oferując możliwość wyświetlania obrazu o przekątnej od 80 do 200 cali, urządzenie zapewnia niezwykle wciągające wrażenia podczas oglądania filmów, wydarzeń sportowych i grania - zarówno w ciągu dnia, jak i podczas nocnych sesji.

Sercem całego doświadczenia jest możliwość przeniesienia skali i efektu charakterystycznego dla sali kinowej do własnego domu. Dzięki jasności wynoszącej 3500 lumenów ANSI model PX4 Pro wyświetla jasny, żywy obraz o ostrości i jakości wizualnej niezbędnej do zapewnienia prawdziwie immersyjnych wrażeń na dużym ekranie.

Urządzenie jest napędzane przez cyfrowy silnik laserowy LPU™ Digital Laser Engine 3.0 i oferuje pokrycie 118% przestrzeni barw BT.2020, odwzorowując szerszą gamę bogatych, naturalnych kolorów. Dzięki temu użytkownicy mogą dostrzec więcej odcieni i subtelnych niuansów zamierzonych przez twórców treści. Zastosowana wyłącznie w urządzeniach Hisense technologia dynamicznej skali szarości (Dynamic Grayscale Technology) oraz udoskonalony obiektyw z przysłoną (Iris Lens) pozwalają wydobyć więcej szczegółów w ciemnych scenach i materiałach HDR, nadając każdej klatce większą głębię i realizm.

Model PX4 Pro nie tylko zastępuje telewizor podczas oglądania filmów - na nowo definiuje możliwości projektora, sprawdzając się zarówno podczas oglądania treści w świetle dziennym, jak i w wymagających rozgrywkach gamingowych. To pierwszy na świecie projektor TriChroma Laser Cinema z certyfikatem FreeSync™ Premium, zapewniający na dużym ekranie płynność i szybkość reakcji oczekiwane przez graczy dzięki ultraniskiemu opóźnieniu wynoszącemu 1 ms, częstotliwości odświeżania 2K 240 Hz, obsłudze VRR oraz Dolby Vision Gaming. Dzięki planowanej w przyszłości aktualizacji systemu VIDAA, która wprowadzi obsługę Xbox Cloud Gaming, użytkownicy będą mogli cieszyć się największymi hitami również bez konieczności posiadania konsoli.

Doskonały wieczór filmowy to coś więcej niż tylko większy obraz. To możliwość całkowitego zanurzenia się w opowiadanej historii, doświadczania kolorów dokładnie tak, jak zamierzali ich twórcy, oraz dostrzegania detali, które sprawiają, że każda scena wydaje się prawdziwa. Dzięki modelowi PX4 Pro takie wrażenia nie muszą ograniczać się wyłącznie do seansów filmowych - mogą towarzyszyć także oglądaniu wydarzeń sportowych w ciągu dnia, rodzinnej rozrywce czy immersyjnej rozgrywce, oferując jeszcze więcej sposobów na to, by duży ekran stał się naturalnym elementem codziennego życia.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 180 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.